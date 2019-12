Regardez! Selena Gomez a accidentellement uriné lors d'un concert! OMG!

Selena Gomez ne sort pas d'une impasse quand il est déjà dans un autre

24 décembre 2019

La chanteuse Selena Gomez Ce fut une cible parfaite pour les grands critiques du monde, mais ses succès parlent d'eux-mêmes car ses fans la soutiennent.

Cher Selena Il aime aussi apprécier le spectacle d'autres artistes, et lors d'une interview avec Kiss FM, il a révélé qu'il avait eu un terrible accident en assistant à un concert, il avait mouillé son pantalon!

Tout s'est passé lors d'un des concerts de Ed Sheeran dans le Hollywood Bowl, Selena Elle a décidé d'accompagner ses amis pour profiter de la musique de la rousse britannique, mais il y avait tellement de circulation qu'elle ne pouvait pas atteindre les toilettes et uriner dans son pantalon.

"Mes amis et moi adorons aller à des concerts à la maison et Ed Sheeran Je jouais au Hollywood Bowl. Il y avait beaucoup de circulation et c'était très inconfortable, disons là-bas dans cette zone »: a-t-il dit en pointant vers le bas.

En riant, il a fini de raconter son expérience honteuse: «Ensuite, je dirai que c'était la première fois que je salissais peut-être un peu mon pantalon. Et je n'étais pas excité, mais je ne voulais pas partir, alors j'ai pensé que j'allais porter un petit pull attaché à moi … et je l'ai fait pendant le concert. "

.