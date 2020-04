Regardez ‘Shaun of the Dead’ et attendez que tout cela éclate – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

Le film: Shaun des morts

Où vous pouvez le diffuser: Hulu, avec un module complémentaire Starz

Le Pitch: Le fainéant de longue date Shaun (Simon Pegg) est obligé de se débrouiller pour sa vie et de protéger ses amis et sa famille, tout en se dirigeant vers son pub préféré au milieu d’une épidémie de morts-vivants dans la comédie zombie classique d’Edgar Wright.

Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: Il est à la mode en ce moment pour tout le monde de regarder des films sur la pandémie, mais plutôt que de vous lancer dans les réalités déprimantes de Contagion ou les non-réalités ridicules d’Outbreak, regardez la satire de zombies parfaite d’Edgar Wright.

En quoi les pandémies nous donnent-elles envie de regarder des films pandémiques? Est-ce les survivants en nous, qui rayent silencieusement nos listes de contrôle sur la façon de survivre dans une apocalypse? Est-ce pour chercher l’espoir qu’il y a vraiment une lumière au bout de ce tunnel apparemment sans fin? Je pense que c’est l’évasion qu’ils permettent, où le remède peut être trouvé et le jour peut être sauvé. Avec Shaun of the Dead, le remède est le rire.

Malgré son titre – une pièce effrontée sur le classique zombie de George Romero, Dawn of the Dead – Shaun of the Dead n’a pas grand-chose à voir avec le film d’horreur de 1978, à part une subtile embrouille du capitalisme. Une comédie zombie-rencontre-romantique, Shaun of the Dead n’a aucun commentaire sur les profondeurs sombres de l’humanité qui accompagne généralement le genre zombie, et se concentre plutôt sur ce qu’un mec ordinaire ferait dans une apocalypse zombie. Et la réponse est ridiculement, hystériquement simple: attrapez son meilleur ami, son ex-petite amie et sa maman, et rendez-vous au pub local.

Mais ce qui élève Shaun of the Dead de sa simple prémisse et au statut de film culte, c’est le script tranchant de Wright et Pegg et l’esthétique élégante et rythmique de Wright que le réalisateur affinerait pour être son outil comique le plus fiable. Ce style frénétique serait finalement la carte de visite de Wright, et Shaun of the Dead deviendrait la rampe de lancement de la bien-aimée Pegg et de la trilogie Cornetto dirigée par Frost, nommée d’après une marque de crème glacée, avec Hot Fuzz et The World’s End bientôt à suivre . Mais il y a une énergie décousue dans Shaun of the Dead qui en fait une de mes comédies préférées pour revenir, pandémique ou non. Les parallèles parfaits de la scène d’ouverture avec les événements du reste du film, le protagoniste désespérément relatable de Pegg, et l’ami crasseux de Frost, font de Shaun of the Dead une réinterprétabilité sans fin. Et vraiment, qui ne réagirait pas à un événement apocalyptique en se dirigeant directement vers l’alcool?

