Regardez Super Sentai & More sur la chaîne / film TokuSHOUTsu de Pluto TV

Comme nous allons tous être coincés dans nos maisons pendant au moins quelques semaines, nous comptons sur tous les débouchés possibles pour le divertissement. Mais parfois, Netflix, Hulu et Amazon Prime n’ont pas toujours ce que nous recherchons, surtout si vous recherchez une bonne programmation de tokusatsu à l’ancienne du Japon. C’est là que Crier! TV d’usineNouvelle chaîne de streaming TokuSHOUTsu sur Pluton TV entre en jeu.

Pour ceux qui ne connaissent pas, le tokusatsu est un genre de divertissement japonais connu pour ses effets spéciaux uniques et ses batailles épiques entre les super-héros et les monstres kaiju. Nous parlons d’émissions comme Super Sentai (qui a inspiré toutes les itérations des Power Rangers), Ultraman Leo, et Kamen Rider, qui seront tous disponibles sur Pluton TV à partir de cette semaine.

Voici une vidéo annonçant l’arrivée de TokuSHOUTsu par Jason Navary, qui a joué “Skull” sur Power Rangers:

Crier! Factory TV présentera TokuSHOUTsu à la chaîne 681 sur Pluto TV à partir de 12 h (heure du Pacifique) (ou 3 h HE) le mardi 17 mars. De nombreux autres épisodes seront disponibles à l’avenir. Mais il y en a beaucoup plus à venir à TokuSHOUTsu au lancement. Voici ce que la chaîne inclura:

Kamen Rider: Saison 1 – La série télévisée japonaise originale suit les exploits d’un héros masqué et motard qui combat les forces du mal.

Ultraman Leo – La série présente le survivant de la planète L77 de la constellation du Lion, qui prend la forme humaine du Gen Ootori, âgé de 20 ans.

Super Sentai –Un certain nombre de séries sur lesquelles Power Rangers est basé, où des équipes de super-héros à code couleur originaux affrontent des méchants hors du commun, leurs armées et des monstres incroyables. L’offre comprend Chojin Sentai Jetman, Super Sentai Zyuranger, Gosei Sentai Dairanger, Ninja Sentai Kakuranger, Chouriki Sentai Ohranger, Gekisou Sentai Carranger, Denji Sentai Megaranger, Seijuu Sentai Gingaman, Kyuukyuu Sentai Gogofive, Mirai Sentai Timeranger, Hyakuaiai, Hyaku Hurricaneger.

Parlons Toku – Un nouveau talk-show hebdomadaire original pour toute personne intéressée par le tokusatsu. Animé par Squall Charlson, et mettant en vedette une variété d’hôtes invités, Let’s Talk Toku donne aux téléspectateurs un aperçu intérieur de tout le toku, y compris les super-héros masqués, les monstres kaiju, les cyborgs, les extraterrestres, les méchants et, bien sûr, les jouets.

Backlot – Sélectionnez des épisodes de Shout! La série originale de Factory TV qui offre un aperçu des séries et films préférés, couvrant Godzilla, Gamera, Gorgo, Power Rangers et bien plus encore.

Événements en direct – Événements et cascades de conventions telles que les diffusions en direct de Power Morphicon.

Si vous n’êtes pas familier avec Pluto TV, il s’agit d’un service de télévision en streaming gratuit et financé par la publicité disponible via une application via Roku, Amazon Fire, Apple TV et Google Chromecast, ainsi que les principaux téléviseurs intelligents et consoles de jeux. Ils ont plus de 250 chaînes en direct et originales et des milliers de films à la demande en partenariat avec les principaux réseaux de télévision, studios de cinéma, éditeurs et sociétés de médias numériques. Il y a même une chaîne dédiée uniquement au Mystery Science Theatre 3000, c’est donc l’endroit idéal pour les fans de trouver une programmation de niche comme tokusatsu.

Beaucoup de ces choses ne sont disponibles sur aucun autre service de streaming, et Shout Factory ne pourrait pas être plus fier de présenter tout ce contenu aux fans de tokusatsu aux utilisateurs de Pluto TV aux États-Unis, en Europe et bientôt en Amérique latine. Gene Pao, Shout! Le vice-président directeur de Factory, Digital Enterprises, a déclaré dans un communiqué:

«Nous sommes très fiers de lancer TokuSHOUTsu en tant que destination ultime pour les fans de regarder le meilleur contenu de tokusatsu sur plus de 60 ans. Nous savons que les fans en sont venus à apprécier le contenu soigneusement organisé que Shout! Factory distribue, et nous avons créé cette chaîne en pensant aux légions de passionnés de tokusatsu. Nous sommes ravis de l’ajouter à notre ensemble d’options de streaming centrées sur les fans. “

Cela nous aidera certainement à nous occuper au cours des prochaines semaines et continuera de se développer au fil du temps. Prendre plaisir!

