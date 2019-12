Regardez The Age of A.I la série documentaire de Robert Downey Jr.

Les deux premiers chapitres de L'âge de A.I, la nouvelle série de 8 épisodes sur le développement et le potentiel de l'intelligence artificielle produite par YouTube Original et dirigée par Robert Downey Jr. L'âge de l'IA Le premier épisode suit le co-fondateur de Soul Machines, Mark Sagar, un artiste d'effets spéciaux primé aux Oscars, qui a créé certains des avatars les plus sophistiqués, tout en construisant une version numérique animée autonome du lauréat du Grammy Award will.i. suis. (intégré) https://www.youtube.com/watch?v=UwsrzCVZAb8 (/ intégré) Le deuxième épisode présente Tim Shaw, un ancien joueur de ligne de la NFL, qui lutte contre la SLA, tout en travaillant avec une équipe de Google pour l'aider à restaurer sa capacité à communiquer, testant pour la première fois le prototype du projet Euphonia. Les épisodes seront publiés chaque semaine à partir d'aujourd'hui avec les épisodes 1 et 2 disponibles dès maintenant. Les abonnés YouTube Premium auront accès aux 4 premiers épisodes à partir d'aujourd'hui et pourront profiter des épisodes 5 à 8 à partir du 15 janvier 2020. (intégré) https://www.youtube.com/watch?v=V5aZjsWM2wo (/ intégré)

