Regardez Tini Stoessel et Sebastián Yatra dans Tik Tok: elle a passé la honte à danser!

L’amour continue de fleurir entre les artistes Tini Stoessel et Sebastián Yatra. Pas même la honte ne les concerne! Regardez comment ils ont filmé sur Tik Tok et vous serez impressionné.

6 février 2020

Tik Tok Il est devenu l’un des réseaux sociaux les plus connus, notamment auprès du jeune public.

L’application fonctionne pour le karaoké, la chorégraphie et autres. Cette fois, le célèbre couple de Tini Stoessel et Sebastián Yatra Ils ont décidé de jouer avec les outils fournis et ce sont les résultats.

D’une part, ils ont enregistré pour le test “Quel animal es-tu?”, Où la conclusion a beaucoup fait rire les fans: Tini ressemble à un hibou et Sebastian, un lion. Il voulait être une girafe!

Sebastián Yatra et Tini Stoessel, très drôles en Europe.

Mais la question est devenue encore plus drôle (et même embarrassante!). La chanteuse argentine commence à imiter une chorégraphie de Tik Tok, tandis que la musique de fond joue, mais elle ne sort pas!

Les adeptes du couple ont mis en avant les dernières affaires du Colombien. Il aura dit: quelle honte, mais drôle, ma copine!

