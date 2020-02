Regardez toujours belle! Découvrez comment combiner correctement les sandales à plateforme

Apprenez à combiner vos sandales avec une plateforme de manière créative.

16 février 2020 08:53

Bien que les sandales à plateforme ne soient plus aussi à la mode qu’auparavant, elles restent le truc secret des femmes pour avoir l’air plus grandes et ainsi se sentir plus à l’aise parmi leurs amies.

Ces sandales sont très faciles à combiner et conviennent également à toutes les situations car elles ont fière allure avec des robes, des pantalons, des shorts et dans certains cas, elles sont les chaussures parfaites pour aller à la plage.

Une robe longue à bretelles bleues est une tenue parfaite à porter à tout moment de l’année, en particulier lors des chaudes journées d’été, ce look peut être combiné avec des sandales blanches.

Un pantalon noir, un chemisier bleu et des sandales blanches, vous feront ressortir par la simplicité et le confort qu’ils procurent, il est également parfait pour aller dans des endroits comme le cinéma, le centre commercial, les réunions de travail et même pour aller danser.

Un short court avec une chemise bleu clair et des sandales kaki, est une tenue jeune et confortable, idéale pour aller au parc ou au cinéma, car cette combinaison vous offre une grande mobilité et simplicité.

