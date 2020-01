Regardez tout ce qui arrivera à Netflix en février 2020

Pour le deuxième mois de 2020 Netflix arbore d’excellentes versions sur sa plateforme, qui visent à garantir que leurs utilisateurs restent dans le service. Premièrement, en termes de séries, nous verrons le retour de Narcos, la série mexicaine qui est l’une des plus regardées en Amérique latine; la première de Locke and Key, la série basée sur les bandes dessinées d’horreur de Joe Hill (le fils de Stephen King) et Gabriel Rodriguez; nous verrons également la nouvelle saison de Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad qui inaugurera son avant-dernière saison; En plus du retour d’Altered Carbon.

Dans la section des films qui mettent en avant l’arrivée de La La Land, Eternal Glow of a mind without memories, Pokémon MewTwo riposte: Evolution (le remake du premier film Pokémon), The Thing et le premier lot de films Studio Ghibli , parmi lesquels se détachent Mon voisin Totoro et Porco Rosso. De plus, nous verrons la première dans West Dragon Quest: Votre histoire. Enfin, dans la section des documentaires met en évidence Camino a Roma, un documentaire sur l’élaboration de Rome, le film d’Alfonso Cuarón.

Séries

No Game no Life (Anime) – Première saison – 1er février

The Kids are Alright – Première saison – 1er février

The Pharmacist – Minisérie – 5 février

Insect Cage (Anime) – Première saison – 6 février

Vikings – Sixième saison – 6 février

Locke et Key –Première saison – 7 février

Van Helsing – Quatrième saison – 8 février

Narcos: Mexique – Deuxième saison – 13 février

Les filles du câble – Saison finale: Première partie – 14 février

Outlander – Cinquième saison – 17 février

Spectros – Première saison – 20 février

Porte 7 – Première saison – 21 février

Gentefied – 21 février

Better Call Saul – Cinquième saison – 24 février

Cette merde me dépasse – Première saison – 26 février

Abonnés – Première saison – 27 février

Altered Carbon – Deuxième saison – 27 février

Rampant – Première saison – 28 février

Formule 1: Drive to Survive – Saison 2 – 28 février

Jeopardy!: Collection Cindy Stowell – 28 février

Jeopardy!: Collection Seth Wilson – 28 février

Jeopardy!: Alex Tribute Collection – 28 février

Restaurants on the Edge – 28 février

Les films

Mon voisin Totoro – 1er février

Kiki: livraison à domicile – 1er février

Le château dans le ciel – 1er février

Souvenirs d’hier – 1er février

Terramar Tales – 1 février

Porco Rosso – 1 février

J’entends la mer – 1er février

Nicky l’apprentie sorcière – 1er février

La la Land – 1er février

Deepwater Horizon – 1 février

Flashdance – 1 février

Fallen – 1 février

Un amour très pratique – 1 février

Saint Valentin – 1er février

Comment perdre un homme en 10 jours – 1er février

Magic Mike XXL – 1 février

Lettre et musique – 1er février

Rien n’est ce qu’il semble – 1 février

Sourd – 3 février

Mariage de grand-mère – 5 février

La fille qui aimait les chevaux – 7 février

À tous les garçons: PD Je t’aime toujours – 12 février

Soldat anonyme – 14 février

Lueur éternelle d’un esprit sans souvenirs – 14 février

Eclipse mortelle – 14 février

La chose d’un autre monde – 14 février

La chose – 14 février

Le destin de Jupiter – 27 février

Violet et Finch – 28 février

The Infinite Trench – 28 février

Mère! – 28 février

Documentaires et spéciaux

Tom Papa: Tu vas bien! – 4 février

#cats_the_mewvie – 5 février

Qui a tué Malcolm X? – 7 février

En route pour Rome – 11 février

The Chef Show: Volume – 19 février

Enfants et famille

Équipe Kaylie: Partie 3 – 3 février

Dragons: Rescue Team: Saison 2 – 7 février

Mon méchant préféré du 3 au 10 février

Dragon Quest: votre histoire – 13 février

Shaun, l’agneau: le film Granjagedón – 14 février

Crier et donner des coups de pied le 14 février

Les Schtroumpfs dans le village perdu – 15 février

L’univers en expansion d’Ashley García – 17 février

Puppy Academy: Saison 1 – 21 février

Pokémon MewTwo contre-attaque: évolution – 27 février

