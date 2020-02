Regardez toutes les publicités du film Super Bowl ici!

Le Super Bowl est en cours et les studios en profitent pour lancer de nouvelles bandes-annonces pour bon nombre de leurs projets à venir, de Marvel’s Veuve noire à Universal’s Rapide 9 et au-delà. Nous avons rassemblé chaque bande-annonce ci-dessous!

CONNEXES: Il y a des gens qui valent la peine d’être sauvés dans un endroit calme Partie II Super Bowl Spot

Veuve noire

Scarlett Johansson revient sous le nom de Natasha Romanoff, une espionne et une assassin qui a grandi après avoir été formée par le KGB avant de rompre avec elle et de devenir un agent du SHIELD et un Avenger. Le film devrait être tourné après les événements de Captain America: guerre civile, mais avant Avengers: Infinity War.

Veuve noire mettra également en vedette un casting étoilé comprenant le candidat du Golden Globe David Harbor (Choses étranges, Hellboy) en tant que Alexei aka The Red Guardian, Florence Pugh (Se battre avec ma famille) dans le rôle de Yelena Belova, l’actrice Rachel Weisz, lauréate d’un Oscar (Le favori) comme Melina et O-T Fagbenle (Le conte de la servante) En tant que Mason.

CONNEXES: Scarlett Johansson ne voulait pas que Black Widow soit un conte d’origine

Le film est réalisé par Cate Shortland (Traditions) d’après un scénario écrit par Jac Schaeffer (L’agitation) et ouvrira dans les salles le 1er mai 2020.

Pas le temps de mourir

Les acteurs confirmés qui reviennent pour le film incluent Daniel Craig reprenant pour la dernière fois son rôle emblématique de James Bond, Ralph Fiennes dans le rôle de M, Lea Seydoux (Spectre), Naomie Harris comme Moneypenny, Ben Whishaw comme A, avec Rory Kinnear comme Tanner et Jeffrey Wright comme Felix Leiter. Les nouveaux acteurs confirmés pour le film incluent Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik, Lashana Lynch et Rami Malek.

Cary Joji Fukunaga (Vrai détective) dirigera Pas le temps de mourir qui présente un script écrit par Neal Purvis & Robert Wade, Scott Z. Burns avec Cary Joji Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge (Emmy gagnant) (Fleabag, Killing Eve).

CONNEXES: Suite de Knives Out en développement avec Daniel Craig prêt à revenir

EON Productions et Metro Goldwyn Mayer Studios se sont associés à Universal Pictures pour la sortie mondiale du 25e film de James Bond. La sortie précédente du super espion, Spectre, a ouvert ses portes aux cinémas américains le 16 novembre 2015. Le film a rapporté 200 millions de dollars au pays et 680,6 millions de dollars à l’international, pour un total mondial de 880,7 millions de dollars.

Vous pouvez récupérer l’intégralité de la filmographie de James Bond de Daniel Craig ici.

Pas le temps de mourir devrait sortir en salles au Royaume-Uni le 3 avril 2020 et le 8 avril 2020 aux États-Unis.

Mulan

Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier.

Mulan présente une distribution internationale célèbre dirigée par Liu Yifei (Le Royaume Interdit, Il était une fois) a été choisi comme Hua Mulan après une recherche de casting mondiale d’un an. À ses côtés, Donnie Yen (Rogue One: une histoire de Star Wars) en tant que commandant Tung; Jason Scott Lee (Tigre accroupi, dragon caché: épée du destin) comme Böri Khan; Yoson An (The Meg) comme Cheng Honghui; avec Gong Li (Mémoires d’une geisha, Levez la lanterne rouge) comme Xianniang et Jet Li (Temple de Shaolin, Arme mortelle 4) en tant qu’empereur.

CONNEXES: Ron Howard reviendra avec plaisir à Willow… Si le spectacle Disney + se produit

Le film est réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek basé sur le poème narratif “The Ballad of Mulan”.

Mulan débarque en salles le 27 mars 2020.

F9: La saga rapide

Rapide et furieux 9 devait initialement sortir en salles le 19 avril mais a été repoussé d’un an pour faire place au premier spin-off de la série, Hobbs & Shaw, qui avait été créée en août dernier. Par conséquent, Rapide et furieux 9 obtiendra une sortie le 22 mai 2020 avec Justin Lin de retour à la réalisation dans la franchise, après avoir dirigé Rapide furieux parties 3 à 6. Dan Casey rédigera le scénario basé sur l’histoire de Lin aux côtés du cerveau de la série Chris Morgan.

CONNEXES: Présentation rapide de Fast & Furious 9 Concert & Trailer Drop Event

Le film mettra en vedette le retour de Vin Diesel comme Dominic Toretto, Michelle Rodriguez comme Letty Ortiz, Jordana Brewster comme Mia Toretto, Tyrese Gibson comme Roman Pierce, Ludacris comme Tej Parker, Enrique Guzman comme Simon Toretto, Nathalie Emmanuel comme Ramsey, Helen Mirren comme Magdalene Shaw et Charlize Theron comme Cipher. John Cena, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett et Michael Rooker ont également été choisis pour le dernier épisode.

Vous pouvez acheter le Rapide furieux films ici.

Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick se déroule dans un monde de technologies de drones et de chasseurs de cinquième génération et explore la fin de l’ère des combats de chiens. Après plus de trente ans de service en tant que l’un des meilleurs aviateurs de la Marine, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) est à sa place, poussant l’enveloppe en tant que pilote d’essai courageux et esquivant l’avancement dans le grade qui le terrerait. Quand il se retrouve à former un détachement de diplômés Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif: ‘Rooster’, le fils du défunt ami de Maverick et le lieutenant Nick Bradshaw, officier d’interception radar, alias «Goose».

Face à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, culminant dans une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour le piloter.

Le film met également en vedette Jon Hamm, Jennifer Connelly, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashier Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis et Ed Harris.

Joseph Kosinski, qui avait auparavant dirigé Cruise in Oubli, dirigera la suite, avec Ehren Kruger et Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie qui rédigeront le script.

Un suivi du succès de Tony Scott en 1986 est en préparation depuis un certain temps, Tom Cruise souhaitant reprendre son rôle de lieutenant d’aviation naval américain, le lieutenant Pete «Maverick» Mitchell. Le producteur Jerry Bruckheimer a précédemment expliqué que le film traitera de la montée des drones et des pilotes sans pilote devenant une chose du passé.

CONNEXES: Nouveau Top Gun: la bande-annonce de Maverick passe à de nouveaux sommets

L’original Top Gun a été réalisé par Tony Scott et a également joué Kelly McGillis, Anthony Edwards et Tom Skerritt. Le film a remporté un Academy Award de la meilleure chanson originale pour «Take My Breath Away» interprété par Berlin. En 2015, la Bibliothèque du Congrès des États-Unis a sélectionné le film à conserver dans le National Film Registry, le jugeant «culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif».

Paramount Pictures a défini un Top Gun date de sortie de la suite pour le 26 juin 2020.

L’homme invisible

L’homme invisible se concentre sur Cecilia Kass (Elisabeth Moss), une femme piégée dans une relation violente et contrôlante avec une scientifique riche et brillante. Elle s’échappe en pleine nuit et disparaît dans la clandestinité, aidée par sa sœur (Harriet Dyer), leur amie d’enfance (Aldis Hodge) et sa fille adolescente (Storm Reid). Mais lorsque l’ex-agresseur de Cecilia (Oliver Jackson-Cohen) se suicide et lui laisse une partie généreuse de sa vaste fortune, Cecilia soupçonne que sa mort est un canular. Alors qu’une série de coïncidences étranges deviennent mortelles, menaçant la vie de ceux qu’elle aime, la santé mentale de Cecilia commence à s’effriter alors qu’elle tente désespérément de prouver qu’elle est pourchassée par quelqu’un que personne ne peut voir.

Achetez l’original L’homme invisible film ici.

Jason Blum, notre maître actuel du genre d’horreur, produit L’homme invisible pour ses Blumhouse Productions. L’homme invisible est écrit, réalisé et produit par Leigh Whannell, l’un des concepteurs originaux de la Vu franchise qui a récemment dirigé Upgrade et Insidieux: Chapitre 3.

EN RELATION: Elizabeth Banks mettra en scène et jouera le rôle principal dans Universal Invisible Woman

Le film est également produit par Kylie du Fresne pour Goalpost Pictures. Les producteurs exécutifs sont Whannell, Beatriz Sequeira, Charles Layton, Rosemary Blight, Ben Grant, Couper Samuelson et Jeanette Volturno. L’homme invisible est une coproduction de Goalpost Pictures Australia et Blumhouse Productions, en association avec Nervous Tick, pour Universal Pictures.

Minions: la montée de Gru

Le titre sonne comme si la suite pouvait être centrée sur l’histoire d’origine de Gru (exprimée par Steve Carrell) et sur la façon dont les sbires jaunes étaient initialement devenus les hommes de main des Un moi méprisable supervillain. Fin 2015 Minions présenté une apparition de Gru comme un jeune garçon.

Minions a gagné 1,159 milliard de dollars dans le monde en 2015 et est toujours 11e sur la liste des blockbusters mondiaux. Dans le film, les Minions ont servi (et éliminé accidentellement) les méchants les plus ignobles de l’histoire. Après que leur dernière erreur explosive les ait laissés sans chef maléfique, les Minions tombent dans une profonde dépression. Avec la tribu au bord de l’effondrement, trois héros improbables – Kevin, Stuart et Bob – se lancent dans un voyage pour trouver un nouveau grand patron. Lorsque leur quête les mènera à leur prochain maître potentiel, Scarlet Overkill (Sandra Bullock, lauréate d’un Oscar), nos trois héros doivent faire face à leur plus grand défi à ce jour: sauver tout Minionkind… de l’anéantissement.

CONNEXES: Space Force: le tournage commence sur la sitcom Netflix de Steve Carell

Avec une bande originale de musique à succès des années 60, Minions a été produit par Chris Meledandri et Janet Healy d’Illumination et a été réalisé par Pierre Coffin et Kyle Balda. Brian Lynch a écrit le scénario de l’aventure de la comédie 3D-CG, et Chris Renaud a été producteur exécutif du film.