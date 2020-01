Regardez trois extraits de la section rythmique – / Film

Êtes-vous prêt à ressentir le rythme? La section rythmique, C’est. Le prochain film d’action a Blake Lively arborant un accent britannique tout en tuant un tas de gens. Le directeur du conte de la servante Reed Morano dirige le thriller d’action, où Lively joue une femme qui cherche à se venger des personnes qui ont assassiné sa famille. Trois clips The Rhythm Section sont maintenant disponibles pour montrer une partie de l’action et aller dans les coulisses.

Le clip de la section rythmique 1

Cette featurette dans les coulisses a Blake Lively parler un peu de son personnage – une femme ordinaire qui se met soudainement à une mission inhabituelle. Dans le film, Lively joue «Stephanie Patrick, une femme ordinaire sur le chemin de l’autodestruction après que sa famille soit tragiquement tuée dans un accident d’avion. Quand Stéphanie découvre que l’accident n’était pas un accident, elle entre dans un monde sombre et complexe pour se venger des responsables et trouver sa propre rédemption. »Cela signifie qu’elle court beaucoup avec des fusils et diverses perruques. C’est un type de rôle très différent pour Lively, et il sera intéressant de voir ce qu’elle en pense.

La section rythmique Clip 2

Ensuite, nous allons dans les coulisses d’une séquence de poursuite en voiture. Lively parle de la façon dont le réalisateur Reed Morano voulait garder la caméra dans la voiture avec Lively pendant toute la course pour lui donner une configuration unique. Cela semble assez intense, et nous pouvons voir ici des images de la façon dont Morano a filmé le tout pratiquement, donnant un air de danger à la scène.

La section rythmique Clip 3

Enfin, voici la voiture qui se poursuit sans les images en coulisses. Vous pouvez voir l’élément one-shot sur l’écran, la caméra restant fixe dans la voiture avec Lively. C’est une façon intéressante de tourner une scène comme celle-ci, et Morano reste un cinéaste qui mérite attention.

La section rythmique, qui met également en vedette Jude Law et Sterling K. Brown, ouvre 31 janvier.

