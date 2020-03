Regardez Udo Kier devenir fou dans la bande-annonce de Gothic Horror ‘Skin Walker’ [Exclusive]

Cleopatra Entertainment a partagé avec Bloody la première de la bande-annonce de Skin Walker, un film d’horreur psychologique du Luxembourg / Belgique qui arrivera sur les plateformes VOD et DVD 4 août 2020.

Dirigé par Christian Neuman, Skin Walker mêle images gothiques, terreur surnaturelle et drame psychologique en un hommage aux grands films d’horreur européens des années 1970.

Dans le film, «Régine est une jeune femme fragile qui essaie de se construire une nouvelle vie – plus sûre et plus heureuse que celle qu’elle avait quand elle était enfant. Cependant, échapper à son traumatisme n’est pas si facile, et lorsque sa grand-mère est brutalement assassinée, Régine doit retourner dans le village qu’elle a quitté une fois et revisiter les horribles horreurs de son passé pour se protéger et protéger sa famille. »

Udo Kier (Suspiria), Jefferson Hall (Halloween, «Game of Thrones», «Vikings») et Amber Anderson (Dans l’obscurité) étoile.

Le film a fait ses débuts au 41e Festival International du Film du Caire et au 10e Festival International du Film Luxefilmfest Luxembourg, et a été honoré au Prix IMAGO de la Fédération Internationale des Cinématographes du Meilleur Jeune Cinéaste Émergeant (Amandine Klee).