Regardez un extrait exclusif de Pain and Glory – / Film

L’un des meilleurs films de 2019 a été Pedro Almodóvar«S Douleur et gloire, l’un des films les plus acclamés du réalisateur. Antonio Banderas incarne un cinéaste très inspiré d’Almodóvar lui-même, qui revient sur son passé tout en renouant avec des gens qu’il n’a pas vus depuis des années. C’est un beau film poétique, et il sort en Blu-ray aujourd’hui, le 21 janvier. En l’honneur de la sortie du Blu-ray, nous débutons un clip exclusif Pain and Glory avec une interview d’Almodóvar.

Clip douleur et gloire

Pain and Glory “raconte une série de rencontres vécues par Salvador Mallo (Antonio Banderas), réalisateur dans son déclin physique. Certains d’entre eux dans la chair, d’autres se souviennent: son enfance dans les années 60, quand il a émigré avec ses parents dans un village de Valence en quête de prospérité, le premier désir, son premier amour adulte dans le Madrid des années 80, la douleur de l’éclatement de cet amour alors qu’il était encore vivant et intense, écrivant comme la seule thérapie pour oublier l’inoubliable, la découverte précoce du cinéma et le vide, le vide infini qui crée l’incapacité de continuer à faire des films. »

J’ai attrapé le film au TIFF l’année dernière, et c’était l’un de mes films préférés du festival. Comme je l’ai écrit dans ma critique:

Tous ces éléments se mélangent pour évoquer une expérience qui se sent vécue et invitante; luxuriant, magnifique et tout à fait enchanteur. Almodovar rassemble tout cela dans une scène de clôture qui se joue non seulement comme un tour de magie, mais plutôt comme un tour de magie qui nous est expliqué par un maître magicien. «Vous avez été stupéfaits et impressionnés par cela», dit Almodovar, «laissez-moi maintenant vous montrer comment je l’ai fait.»

Le clip ci-dessus fait partie des fonctionnalités spéciales incluses sur le Blu-ray Pain and Glory. Une description complète des fonctionnalités spéciales est ci-dessous.

Questions et réponses avec le réalisateur Pedro Almodóvar et Antonio Banderas – Antonio Banderas, le réalisateur Pedro Almodóvar, le compositeur Alberto Iglesias et le producteur Agustín Almodóvar discutent du processus créatif et de la genèse de DOULEUR ET GLOIRE.

Pedro Almodóvar: dans ses propres mots – Pedro Almodóvar sur La Movida Madrileña, son style visuel, ses premières inspirations et ses longues collaborations avec Antonio Banderas et Penélope Cruz.

Articles sympas du Web: