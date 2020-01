Regardez un film publicitaire / film Super Scolaire Coca-Cola Energy de Martin Scorsese

Au cas où vous n’auriez pas entendu, Coca Cola a lancé une nouvelle boisson gazeuse énergétique appelée Coca-Cola Energy, et ils font un gros effort pour cela avec une nouvelle publicité du Super Bowl avec Martin Scorsese. Parce que quand vous pensez à l’énergie, vous pensez à Martin Scorsese. Mais ne vous inquiétez pas, car la star de soutien du réalisateur Wolf of Wall Street Jonah Hill apparaît (bien qu’il ne le fasse presque pas) pour rendre cela encore plus bizarre. Regardez la publicité du Super Bowl Martin Scorsese Coca-Cola Energy ci-dessous.

Martin Scorsese Coca-Cola Energy Super Bowl Commercial

Très bien, alors voici l’affaire. Martin Scorsese est à une fête et il n’a pas d’ailier. Peu m’importe s’il est le directeur de The Departed and GoodFellas, ce grand-père ne devrait pas être seul à une fête. Pour une raison quelconque, Jonah Hill est censé être son copain à cette fête, mais Superbad l’a totalement oublié. Mais ça va, parce que Scorsese lui envoie le meilleur texte de tous les temps, “La fête, HILL!”

Mais Jonah Hill ne semble pas vouloir aller à une fête. Si vous arrivez à un moment de votre vie où vous ne savez pas si vous voulez aller à une fête avec Martin Scorsese, qui attend avec impatience votre arrivée, vous avez soit atteint le plein potentiel de votre vie, soit vous êtes faire quelque chose de très mal.

Heureusement, après avoir donné à Scorsese la folie, retardé trois points clignotants dans iMessage (qui sont personnifiés par le rappeur YBN Cordae), Jonah Hill obtient une énergie Coca-Cola et il est prêt à partir. Il s’excuse même d’avoir failli écailler le cinéaste oscarisé. Ouf, c’était proche.

Mais voici la grande question qui découle de cette publicité: est-ce le cinéma? Martin Scorsese a appelé les films Marvel Studios (et autres films de super-héros) rien de plus que des promenades dans les parcs à thème. Cela a suscité tout le scandale et les commentaires en ligne jusqu’à ce qu’il explique pleinement ce qu’il voulait dire dans un essai. Alors, que penserait-il de cette publicité Coca-Cola? Il a un récit, un début, un milieu et une fin clairs. Y a-t-il des enjeux? Y a-t-il un risque? Coca-Cola est une marque qui n’a plus vraiment besoin de faire de publicité, c’est juste un renforcement de la marque. Mais il joue sur certains grands écrans, car il s’agit du Super Bowl dont nous parlons. Peut-être que c’est du cinéma après tout.

