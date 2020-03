Regardez un hôtel de ville pour les enfants du Nickelodeon Coronavirus le 30 mars / Film

Grâce à la pandémie de coronavirus, les enfants partout aux États-Unis sont rentrés de l’école dans un avenir prévisible. Mais certains des plus jeunes peuvent ne pas comprendre exactement pourquoi ils sont à la maison, et certains parents ne savent peut-être pas comment le leur expliquer. Nickelodeon veut aider avec #KidsTogether: l’hôtel de ville de Nickelodeon, une offre spéciale d’une heure «une vue d’enfant de la vie d’aujourd’hui au milieu de l’épidémie de COVID-19». Nous ne savons pas comment vous allez faire asseoir les enfants pendant une heure pour regarder quelque chose comme ça, mais peut-être avoir Frozen star Kristen Bell l’hébergement de la spéciale vous aidera.

La mairie de Nickelodeon coronavirus a été annoncée avant le week-end. Il sera diffusé Lundi 30 mars à 19h ET / PT. Kristen Bell animera le spécial qui est censé «répondre directement aux questions et aux préoccupations des enfants, inclure des conseils et des idées d’experts médicaux sur les moyens d’être en bonne santé et donner des comptes rendus à la première personne des enfants et des familles du pays qui se distancient socialement et apporter des changements à leur vie quotidienne et à leurs relations. » Cela semble être un excellent moyen d’éduquer les enfants et de donner un bon exemple aux familles du pays.

Kristen Bell, qui a ses propres enfants, a déclaré dans le communiqué de presse de Nickelodeon:

«Il est si important de se rappeler que nous sommes tous dans le même bateau, et nos enfants et nos proches ont besoin de débouchés pour les aider à traiter et à comprendre ce qui se passe et, surtout, à se sentir toujours connectés. J’espère que les enfants et les familles sortiront de ce sentiment spécial un peu plus à l’aise et qu’ils apprécieront des moments d’humour bien nécessaires pendant cette période difficile. »

Avec Kristen Bell qui accueillera l’événement, il y aura une performance musicale de la gagnante d’un Grammy Alicia Keys, ainsi que d’autres apparitions invitées ainsi que des apparitions par Charli D’Amelio, Josh Gad, Kel Mitchell, Kenan Thompson, et Ciara et Russell Wilson. Ils apparaîtront tous par chat vidéo à travers les États-Unis. Mais les invités les plus importants sont sans aucun doute Dre Nadine Burke Harris (California Surgeon General) et Dr Vivek H. Murthy (ancien Surgeon General américain), chacun apportant son expertise et sa perspicacité dans cette situation préoccupante.

#KidsTogether: la mairie de Nickelodeon sera diffusée simultanément sur Nickelodeon, TeenNick et Nicktoons et sera disponible sur Nick On Demand, Nickelodeon YouTube, la Nick App et la chaîne de télévision Nick Pluto après la première. Le spécial apparaîtra également sur les réseaux internationaux de Nickelodeon.

