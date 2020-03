Regina Hall partage un aperçu de la saison 2 de «Black Monday»

Le Black Monday est la série de comédies irrévérencieuses de Showtime qui se concentre sur le krach boursier de 1987 et les conséquences de l’événement. Regina Hall joue le rôle de Dawn, un commerçant de Wall Street avec un gros ego et des épaulettes assorties. La saison 2 de la série sort le dimanche 15 mars et Hall est arrêté par Strahan, Sara & Keke pour parler de ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre dans la saison 2.

Regina Hall | Leon Bennett / .)

Regina Hall de «Scary Movie» à «Black Monday»

Avant de plonger dans les détails du Black Monday, Hall

parlé avec les hôtes de Strahan,

Sara & Keke à propos de certains de ses projets précédents. Les hôtes ont jailli

sur le rôle mémorable de Brenda dans Scary Movie, qui a solidifié Hall

comme une puissance comique. Cette année marque le 20e anniversaire du film,

et l’actrice dit que les fans lui demandent toujours de citer des lignes du film.

Marlon Wayans et Shawn Wayans ont co-écrit Scary Movie avec leur frère Keenen Ivory Wayans en tant que réalisateur du film. La comédie a usurpé des joyaux d’horreur tels que Scream et je sais ce que vous avez fait l’été dernier. Hall a livré une performance exceptionnelle qui inspire toujours les mèmes et les gifs 20 ans plus tard.

Hall a ensuite repris le rôle de Brenda en trois suites,

puis a laissé le personnage derrière pour poursuivre d’autres projets. L’actrice a

apparu dans des succès à succès tels que The Best Man, Think Like a Man, Support

le voyage des filles et des filles. Hall a au moins trois autres projets en

développement en plus de son rôle principal dans Black Monday.

Plats du hall de la saison 2 du «Black Monday»

La saison 1 du Black Monday s’est terminée par un bruit de cliffhanger. La bourse s’est effondrée et le sage des affaires, Mo, joué par Don Cheadle, s’est enfui après que son mentor soit tombé d’une fenêtre de gratte-ciel. La saison 2 reprend avec des répliques du légendaire krach financier. Hall a visité Strahan Sara & Keke et a partagé un aperçu et quelques détails juteux sur ce à quoi s’attendre cette saison le lundi noir.

“C’est encore fou. Ils ne se sont pas améliorés. Je ne pense pas

qu’il y avait une leçon apprise de la saison 1. Ils sont horribles “, a fait remarquer Hall.

Hall note que son personnage dirige maintenant le Jammer Group, qui a été renommé The Blair Dawn Group (TBD). La firme de Wall Street était historiquement dominée par les hommes, mais dans une torsion, Hall dit que son personnage a doté le bureau de toutes les femmes.

Pendant ce temps, le partenaire de son personnage, Blair, s’est rendu à Washington, D.C., dans le but de faire passer la déréglementation. L’actrice a partagé un aperçu avec Strahan Sara & Keke dans lequel Dawn doit expliquer que malgré son nom, Blair est un homme.

Aperçu de la saison 2 de “Black Monday” de Showtime

Lundi noir en avant-première le dimanche 15 mars sur Showtime à 22 h. D’ici là, les fans peuvent découvrir un autre aperçu de l’émission sur la chaîne YouTube de Showtime.

Dans ce document, Dawn tente de conclure un accord avec un courtier rival nommé Larry Lehman, qui a récemment perdu son partenaire commercial et son frère jumeau, Lenny. La réunion tourne mal en raison de la rancune de Larry contre l’ancien partenaire de Dawn, Mo, qu’il tient responsable de la mort de Lenny.

Avec Mo en fuite des autorités et Dawn menant la

ferme aux côtés de Blair, on peut deviner où le spectacle mènera cette

saison.

