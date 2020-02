Reik, Farruko et Camilo sortent leur nouvelle vidéo Si vous me dites oui | Instagram

Reik est l’un des groupes pop mexicains les plus populaires et se tourne à nouveau vers le genre urbain, cette fois en joignant son talent avec l’artiste Farruko et le célèbre auteur-compositeur-interprète colombien, Buck.

Le jour d’hier 17 février c’était la première du nouveau single parmi cette collaboration tant attendue, “Si tu dis oui“.

Reik a plus de 15 ans d’expérience au sein de la musique, la musique romantique étant sa plus grande force, mais ils ont choisi de se lancer dans l’urbain avec différentes collaborations.

En 2018, ils ont enregistré leur chanson à succès “Je refuse“Avec Wisin et l’auteur-compositeur-interprète portoricain Ozuna, ce thème fait partie de son album”Maintenant“où il a également collaboré avec Maluma, Zion & Lennox et Manuel Turizo.

La chanson est né il y a un an et il a été écrit dans la ville de Los Angeles par Bibi, Julio et Camilo.

Camilo était une partie évidente de la collaboration, en plus nous sommes dans une facette de découvrir des gens et de travailler avec eux pour s’imprégner de nouvelles choses. “A commenté Jésus.

Ils avaient déjà parlé à Farruko pour cette collaboration et, apparemment, il était plus que Enchanté.

Nous lui avons envoyé la chanson, il a aimé et il nous a envoyé la partie à laquelle il participe et, à mon avis, il a fini de façonner la piste “.

Cette sortie vient après son album “Maintenant“, album qui est sur la liste des albums depuis 36 semaines le plus écouté en streaming, il a des hits comme “Je refuse“,”Amis avec droits“et”Enlève-moi“.

C’est une chanson qui a un style très différent de ce que nous avons fait. Au moment où Julio, Camilo et moi jouions des guitares, une session intéressante a été faite lors de l’écriture du sujet. J’adore le résultat, comment il a saisi une balançoire et comment exactement ce son change de Reik. “

La vidéo impressionnante a été réalisée par Joaquin Cambre, qui a également travaillé avec CNCO, Pedro Capó et Sebastian Yatra.

Reik pour l’instant est en tournée concerts, et voici une liste des dates et des endroits où vous pouvez les voir:

28 février: Guatemala

29 février: El Salvador

3 mai: Seattle, WA

15 mai: Edinburg, TX

16 mai: Laredo, TX

23 mai: CDMX

30 mai: Santiago, Chili

.