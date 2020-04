Reik tombe amoureux de 25 mille personnes avec un spectacle virtuel | Réforme

Le but de Reik: réalisez un court spectacle acoustique pour harmoniser l’après-midi de vos followers. Le premier obstacle: problèmes techniques avec le signal et l’audio.

Après quelques secondes de 17h00, les membres du groupe mexicain Jesús Alberto Navarro Rosas, Julio Ramírez Eguía et Gilberto “Bibi” Marín étaient déjà connectés, chacun de leur domicile à New York, Playa del Carmen et San Diego (Californie), adressant leurs voeux aux 20 000 fans qui les attendaient, avec la nouvelle qu’aucun d’entre eux ne pouvait les entendre.

De nombreux adeptes, dans les commentaires, ont averti des musiciens le problème technique de leur transmission, qui a réussi à être résolu au bout de 10 minutes, après quoi chacun des interprètes a salué et envoyé un message de bienvenue.

Contrairement à d’autres concerts en ligne que des musiciens comme Ximena Sariñana, Mon Laferte, Juanes et de nombreux autres artistes ont joué dans lesquels ils chantent vivre plusieurs de leurs succès et lire les publications de leurs fans, les gars de Reik Ils ont dit que la mécanique de leur spectacle serait de jouer un enregistrement acoustique de leurs chansons et, entre chacune, de vivre avec le public.

Et c’est ce qu’ils ont fait, avec “Alléluia“comme la chanson qui a ouvert la soirée, qui a été suivie par” Amigos con Derecho “, sur laquelle ils ont commenté que c’était un sujet spécial car avec lui ils ont décidé de se détacher un peu de la ballades romantiques pour créer quelque chose de plus audacieux, et ils se sont également souvenus à quel point c’était fatigant pour eux d’enregistrer leur clip vidéo depuis qu’ils venaient de terminer le tournage, à Macao, de la collaboration avec le groupe sud-coréen Super Junior.

Cela peut vous intéresser Reik prépare un concert en ligne pour profiter de la maison

Pour la première série de commentaires qu’ils ont lus, ils ont dû répondre au souhait d’un fan, qui leur a demandé de chanter un morceau de l’un des simple qui vont être libérés et dont ils ont partagé un teaser dans Instagram.

Je pensais que tu étais une pure lecture, güey, “a dit Julio en plaisantant à Jésus quand la performance s’est terminée.

Après avoir crié avec enthousiasme le premier fan avec lequel ils ont fait un Instagram Live, ils ont continué le spectacle avec le thème “Je crois en toi“, à laquelle ils se sont consacrés à tous ceux qui, comme eux, ont trouvé refuge chez eux mise en quarantaine.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Chacun des célébrités a apporté la isolement social d’une manière différente: par exemple, Jésus a dit qu’il avait utilisé ce moment pour remercier la vie d’être en bonne santé, d’avoir assez pour bien vivre et d’être calme, de réfléchir à ce qu’il veut pour son avenir et de faire des activités récréatives telles que lire, regarder quelques séries et méditez.

En échange, “Bibi“Il a commenté que le temps s’était écoulé comme l’eau, depuis qu’il avait passé ses journées à passer du temps de qualité avec sa famille et qu’il ne sortait que pour des choses essentielles, telles que le garde-manger; situation similaire qu’il traverse Juillet, qui a également demandé à ses partisans de ne pas juge aux personnes qui ont dû rester loin de chez elles pour des raisons professionnelles.

“C’est génial que le message soit ‘Restez à la maison«parce que c’est ce que nous devons faire. Par-dessus tout, nous pouvons également être sensibles et comprendre qu’il existe des situations très différentes, non? Économique et tout, et ainsi de suite, et c’est pourquoi nous avons dit qu’il fallait comprendre que les gens vivent peut-être aujourd’hui une journée pour manger et sont très forts. J’espère que nous pourrons trouver des moyens de aider ces gens “, at-il dit.

“Essayons de nous tenir la main au lieu de nous juger nous-mêmes, n’est-ce pas?”, Ajouta Jésus, “Parce que tout à coup, c’est très facile juge à la personne qui marche dans la rue et dit: «Pourquoi n’êtes-vous pas chez vous?», mais nous ne connaissons pas leurs réalités, non? Je pense même que nous qui avons la possibilité et privilège pour pouvoir rester, être chez soi, pour eux on reste aussi chez soi, pour ne pas se propager (le virus) “.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

“Si tu dis oui“C’était le prochain de leur répertoire, à propos duquel ils ont commenté que le lundi 6 avril ils sortiraient un remix qu’ils avaient travaillé avec DJ Rehab et qu’ils l’avaient suivi”J’ai déjà découvert“et” A Love of Truth “, date à laquelle le nombre de spectateurs dépassait déjà les 25 000.

Après avoir fait un autre Instagram en direct Avec un fan de Porto Rico, ils ont laissé les accords des chansons “Yo Quisiera” et “Sabes” tomber amoureux du public, en particulier celui de Mexico, avec lequel ils se sont excusés d’avoir dû reporter son spectacle à l’Auditorium national, initialement prévu pour le 23 mai, jusqu’au 4 février de l’année prochaine.

“Je refuse“et une autre transmission sur Instagram marquait ce qui allait être la fin de la soirée, à quel point ils ont de nouveau remercié le attention de leurs admirateurs, qui les observaient de nombreuses parties du monde comme l’Angleterre, l’Argentine, l’Uruguay, l’Espagne, le Pérou, Lisbonne, entre autres, et dans lesquels ils ont dit qu’ils espéraient leur avoir fourni un espace agréable pendant la crise des coronavirus.

Vous pouvez également lire Reik, Farruko et Camilo en première leur nouvelle vidéo Si vous dites oui

Cependant, ils n’ont pas pu donner la fermeture qu’ils avaient prévue car, en raison d’une autre erreur technique, ils ont répété la reproduction de “Je refuse“après quoi, après leurs excuses respectives et de nouveaux messages d’adieu, ils ont fermé leur coexistence virtuelle avec le sujet”Quelle vie la mienne“, qui a pris fin à 18 h 21.

.