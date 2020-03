Reine Elizabeth II, les réseaux explosent après avoir répandu la rumeur selon laquelle elle souffre de coronavirus | Instagram

Elizabeth Alexandra Mary Windsor Mieux connue sous le nom de reine Elizabeth II, elle est l’actuelle monarque de la couronne britannique, elle est rapidement devenue une tendance après qu’une rumeur a été partagée sur son état de santé qui a révélé qu’elle avait été infectée par un coronavirus.

Actuellement, l’Angleterre est l’un des pays touchés par cette pandémie et bien qu’il ait déjà été confirmé que plusieurs personnalités de la scène sont infectées comme leur fils Prince charles il n’y a aucune confirmation qu’elle l’est aussi.

Actuellement La reine Il a quatre-vingt-treize ans, il aura 94 ans dans quelques jours le 21 avril.

La reine Elizabeth II est à la mode parce qu’il y a des rumeurs selon lesquelles elle a été testée positive pour # COVID19; Cependant, il n’y a pas de sources officielles pour le confirmer, il est donc conclu que c’est une fausse nouvelle. pic.twitter.com/CfOuGNr8Lz

– Pourquoi est-ce Trend? (@porkestendencia)

28 mars 2020

Pendant quelques semaines, la monarque britannique a été transférée dans un endroit sûr où elle serait à l’abri du contact avec la maladie, bien qu’au début de l’épidémie, elle ait poursuivi son protocole et son programme royal, peut-être déjà ces derniers jours. il fallait le déplacer à un endroit plus sûr.

“Elle est en bonne santé, mais il a été jugé préférable de la déplacer. Les hôtes du palais voient un flux constant de visiteurs parmi les politiciens et les dignitaires du monde entier”, a confirmé une source du palais au journal The Sun lors de sa récente réinstallation.

Heureusement Palais de Buckingham Ils n’ont pas partagé d’informations sur la santé de la reine car ils n’ont pas eu besoin de communiquer de mauvaises nouvelles qui sont la première chose à faire à certains moments.

Sans sources officielles, les nouvelles qui circulaient sur Internet ce ne sont que des rumeurs à la fin, tant qu’il n’y a pas de déclaration officielle, ce qui est dit à l’extérieur du palais est simplement une rumeur.

Vous savez que la reine Elizabeth II a vécu pendant les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la révolution cubaine, le premier homme sur la lune, le début d’Internet, la chute du mur de Berlin, le COVID19 ETC ETC?!

– Estefierrito (@Estefayepesc)

28 mars 2020

Précisant en outre que le Reine Elizabeth II Il est l’une des personnes qui pourraient être sujettes à ce virus en raison de son âge, probablement pendant une longue période lorsqu’il a été mis en quarantaine et avec un soin extrême.

La reine Elizabeth regarde comment tout le monde croit qu’elle est infectée par le coronavirus, alors que nous savons tous qu’elle nous verra tous mourir. pic.twitter.com/GWeAysg9BK

– DavidSamuel® (@Daccquer)

28 mars 2020

