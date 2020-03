Rejoint-il le casting de F9? – / Film

Mise à jour: Ben Stiller a pesé sur ce rapport, l’abattant en disant qu’il “n’est pas vrai du tout, malheureusement”.

Les rapports sur mon jeûne et ma furiosité sont grandement exagérés. Ce qui n’est pas vrai du tout, malheureusement. Bien que je leur souhaite bonne chance avec la franchise. Les doigts croisés, il décolle. #FastAndFurious #PageSixIsAmazing

– Ben Stiller (@RedHourBen) 2 mars 2020

Notre article original continue ci-dessous.

Selon un nouveau rapport de Page Six, acteur / réalisateur Ben Stiller rejoint le casting de Rapide et furieux 9, alias F9.

Avant d’aller plus loin, il est important de reconnaître que Page Six est un tabloïde, donc nous ne pouvons pas prendre cette histoire aussi au sérieux que si les informations venaient d’un média plus respecté. Mais cela étant dit… Ben Stiller? Apparaissant potentiellement dans un film Fast and Furious? On ne peut PAS en parler. Ouvrez un Corona et examinons quelques-unes des possibilités de ce possible casting.

Je dois dire: le caractère aléatoire total de ce casting possible correspond parfaitement à l’énergie chaotique des films Fast and Furious, donc j’ai tendance à croire qu’il y a du vrai dans cette histoire. J’ai contacté les représentants de Stiller pour obtenir une confirmation et je mettrai à jour ce message en conséquence s’ils me donnent une réponse.

Le rapport de Page Six est assez dépouillé: il dit essentiellement que Stiller “aura un rôle” dans F9, il “devrait commencer à tourner des scènes” dans la suite “bientôt”, et qu’il “semble probable” qu’il aura “un petit partie.” Ce n’est pas grand-chose, mais je serai damné si un manque de détails va m’empêcher de spéculer sauvagement sur ce que Stiller pourrait faire dans Fast 9. Voici trois options.

Comic Relief

L’ajout d’un acteur comique de haut niveau à cet univers cinématographique n’est pas sans précédent: rappelez-vous, l’année dernière, nous avons vu Ryan Reynolds et Kevin Hart jouer dans de petits rôles dans Hobbs et Shaw. Donc, il y a une chance que Stiller puisse faire quelque chose de similaire ici: il pourrait simplement mettre la tête dedans, laisser tomber quelques doublures et partir.

Super méchant

Il y a aussi une chance qu’il joue le cerveau secret derrière tout ça. Je soupçonne Charlize TheronLe pirate informatique infâme Cipher rend probablement compte à quelqu’un, alors si Stiller est cette personne? Il pourrait même être le directeur d’Eteon, l’organisation terroriste au centre de Hobbs et Shaw. (Rappelez-vous comment ce film s’est conclu avec le chef d’Eteon parlant d’une voix mystérieuse et confuse?) J’ai supposé que le mauvais sang entre la star de la franchise vin Diesel et Dwayne Johnson nécessiterait une séparation distincte entre les films de Hobbs et Shaw et les films de “saga” traditionnels, mais que se passe-t-il si les auteurs de ces films ont un grand plan qui cherche à réunir les deux histoires, aboutissant à Fast and Furious 10, qui est censé être le dernier film de la saga traditionnelle? Avec ces films, tout est possible.

Toretto secret

La dernière bande-annonce de F9 a révélé que le nouveau venu de la franchise John Cena joue le frère de Dominic Toretto. Si Dom a un frère que nous ne connaissons pas, qui peut dire qu’il n’y en a pas un deuxième? Ma théorie préférée (certes stupide) est que Stiller pourrait jouer encore un autre frère Toretto. Dans ma vision spéculative absurde, ce personnage est le membre discret de la famille, le type de gars dont l’enfance a consisté à lire tranquillement des livres tandis que ses frères musclés et entraînés par la testostérone ont fait la course de voitures et ont pris une importance mondiale de part et d’autre de la loi. . Je peux l’imaginer maintenant: l’apogée de F9 met enfin les deux frères face à face et sur le point de s’entre-tuer, quand Stiller entre et tente calmement de désamorcer la situation, jouant le pacificateur pour la millième fois de sa vie . Naturellement, tout se termine avec eux qui se joignent au barbecue de la famille Toretto et prennent Corona.

Nous verrons si Stiller apparaît réellement dans F9 à son arrivée 22 mai 2020.

