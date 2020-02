Relationship La relation du prince Charles avec Harry n’a jamais été bonne

Charles, Harry et son petit-fils Archie

Depuis la naissance du prince Harry, Charles a toujours montré un certain rejet envers lui.

La démission de Harry de la famille royale peut avoir son origine dans les mauvaises relations qu’il a toujours eues avec son père le prince Charles, car on dit qu’il voulait avoir une fille.

Il a toujours été dit que la relation du prince Charles avec son plus jeune fils a toujours été très problématique, et l’écrivain britannique Andrew Morton, auteur du livre “ Diana, Her True Story, in Her Oun Words ”, Charles a eu une réaction qui a fait mal beaucoup à Diana, car quand Harry est né, il a dit: “Oh mon Dieu … c’est un garçon, et il a les cheveux roux.”

Des sources proches disent que Diana savait déjà quel était le sexe du bébé, mais elle avait peur de provoquer la colère de son mari. Beaucoup pensent que cela a pu être le début d’une relation erratique entre le père et le fils.