Relooking du château de Cendrillon, congelé à Disneyland Paris, et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Plus de détails sur le nouveau défilé de Disneyland sont disponibles.

Jetez un œil à l’aménagement proposé pour un terrain à thème gelé à Disneyland Paris.

Le château de Cendrillon fait peau neuve.

Et plus!

Nous sommes encore à environ 18 mois du 50e anniversaire du Magic Kingdom à Orlando. Le symbole emblématique du parc à thème d’Orlando est le château de Cendrillon, et comme le dit le vieil adage, rendez-le bleu! Oh, désolé, j’étais trop occupé à regarder cet art conceptuel du château de Cendrillon après la cure de jouvence royale qui dominait absolument Disney Twitter plus tôt cette semaine. La cure de jouvence a ses fans, mais elle est très… euh… colorée. On pourrait l’appeler criard. (Je pourrais être celui qui l’appelle criard.) La réalité de la situation pourrait finir par être plus acceptable, mais c’est une cure de jouvence qui pourrait être trop extrême. (Extreme Makeover est toujours une émission de télévision, non?)

À ce jour, vous avez peut-être entendu dire que Frozen se rendait à Disneyland Paris, de manière considérable. Le hit fracassant de 2013 va être le fondement d’une toute nouvelle terre inspirée du pays fictif d’Arendelle. Bien que ce soit encore un début de développement, vous pouvez jeter un coup d’œil aux plans et à l’aménagement proposé pour la région. Par le lien, il semble qu’il y aura des magasins, un restaurant et un espace de rencontre. La région recevra également une version de l’attraction Frozen Ever After d’Epcot (ce qui signifie que Disneyland Paris obtiendra vraiment une version de l’ancienne attraction du Maelstrom, malheureusement décédée d’Epcot, mais peu importe). Son ouverture est prévue en 2023, nous verrons donc si les choses finiront par changer d’ici là.

À Anaheim, Disneyland se prépare pour l’arrivée du nouveau défilé de jour intitulé “Magic Happens”. Dans le cadre de la préparation, le parc a dévoilé de nouvelles marchandises que vous pouvez trouver dans les parcs, des oreilles de Mickey aux chemises en passant par les tasses. (Version courte: vous préférez la couleur violette, car il y en a beaucoup sur ce merch.) Elle sera disponible le même jour que le défilé commence, le 28 février. La palette de couleurs violettes prend tout son sens lorsque vous jetez un œil à Mickey Mouse, paré alors qu’il dirige le défilé lui-même. Sa tenue est très chic, et aussi avec un tiret ou deux de violet. On dirait un thème spécifique, hmm?

Orlando, bien sûr, se prépare pour une arrivée de son propre Mickey Mouse. Ce serait, bien sûr, la nouvelle attraction Mickey and Minnie’s Runaway Railway aux Disney’s Hollywood Studios. Récemment, le journaliste d’Orange County Register Brady McDonald s’est entretenu avec Imagineer Kevin Rafferty pour discuter d’une question particulièrement curieuse: pourquoi est-ce la première balade sur le thème de Mickey dans les parcs Disney? Les réponses de Rafferty sont toutes centrées sur le vrai problème de Mickey Mouse – pendant longtemps, il a été un symbole par opposition à un personnage, rendant ainsi une promenade autour de lui ou de son paramou (se) r Minnie assez difficile. Maintenant que nous avons la nouvelle série courte au rythme effréné, au moins, il y a quelque chose sur lequel s’appuyer avec Mickey comme plus qu’un simple symbole d’entreprise heureux et souriant.

En fonction de votre activité sur Twitter, en particulier sur Disney Parks Twitter (et oui, je vous le promets, c’est une chose réelle), vous avez peut-être vu que Disneyland Park a récemment eu un incident littéralement fougueux devant les invités. Une zone entre Main Street, États-Unis et Adventureland a été incendiée pendant une brève période une nuit récemment; heureusement, l’incendie s’est rapidement éteint et personne n’a été blessé. La division californienne de la sécurité et de la santé au travail a estimé que la cause de l’incendie était liée à un générateur électrique à proximité. Les deux terres ont rouvert le lendemain, mais il était certainement choquant de voir les rapports d’un incendie via Twitter; Je peux seulement imaginer à quel point c’était bizarre pour les invités dans le parc cette nuit-là.

Terminons la chronique d’aujourd’hui dans l’autre parc Disney à Anaheim, Disney California Adventure. Vous vous souvenez peut-être que j’ai récemment souligné l’inclusion de FastPass et MaxPass au Monsters, Inc.: Mike et Sulley à la rescousse! attraction dans le parc. Selon certains tweets du week-end du jour du président, l’effet de FastPass sur la route sombre est immédiatement assez clair et assez désastreux. C’est, au moins, l’opinion d’un homme (le mien), car voici le problème: Monsters, Inc. est une attraction parfaitement agréable, et il ne devrait absolument jamais y avoir d’attente d’une heure ou plus. La file d’attente extérieure pour l’attraction était si remplie que la ligne se prolongeait bien à l’extérieur de l’entrée. Bien que j’aie attendu plus de 30 minutes dans la file d’attente auparavant, il n’y a aucune bonne raison d’attendre deux fois plus longtemps. Mais c’est l’effet de FastPass: suffisamment de personnes saisissent le laissez-passer, laissant les invités en attente bloqués trop longtemps. Il est difficile d’imaginer que Disney reviendra bientôt sur sa décision, mais il est toujours pénible de voir un spectacle aussi peu attrayant si peu de temps après l’inclusion du laissez-passer.

