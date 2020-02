Rema et Rvssian partagent une nouvelle chanson “Beamer”

La star de l’Afropop Breakout Rema a débuté son premier morceau de l’année via le “Beamer” produit par Rvssian. Sur la coupe, Rema détaille le butin d’un style de vie de “mauvais garçon” alors qu’il courtise une dame en question.

Avec “Beamer” vient un clip vidéo à assortir en plus d’un autre single “Rainbow” avec les deux coupures arrivant comme un pack de deux pour démarrer la décennie pour le jeune parvenu. Les nouvelles pistes lancent un autre chapitre du boom que Rema a connu au cours de la dernière année. 2019 a marqué l’arrivée de son EP Bad Commando alors qu’il a trouvé un cosignataire majeur en débarquant sur la playlist d’été 2019 de Barack Obama. Des coupes comme “Dumebi” et “Iron Man” peuvent se compter parmi les coupables de la notoriété des stars nigérianes.

Profitez de “Beamer” et “Rainbow” ci-dessous

Paroles de Quotable (Beamer)

Fille africaine viens et saute dans mon beamer

Tu me connais, je veux vraiment t’emmener dîner

Tu me connais, je reçois le laissez-passer, Shina Peter

Pour ma région, ils m’appellent Godzilla

.