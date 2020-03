Remake de «Miranda»: Cheyenne Jackson dans «Call Me Kat» à Fox

HISTOIRES CONNEXES

Mayim Bialik écrase Cheyenne Jackson d’American Horror Story, qui jouera en face du vétérinaire de Big Bang Theory dans Call Me Kat, le remake direct de Fox de la comédie de la BBC Miranda, notre site soeur rapporte Deadline.

L’émission suit Kat (Bialik), une femme de 39 ans qui se bat chaque jour contre la société et sa mère pour prouver qu’on ne peut pas avoir tout ce qu’on veut tout en étant heureuse. C’est pourquoi elle a dépensé l’argent que ses parents avaient mis de côté pour son mariage pour ouvrir un café pour chats à Louisville, Kentucky.

Jackson jouera le béguin de l’école secondaire de Kat, Max, qui est récemment revenue d’enseigner l’anglais à l’étranger et travaille maintenant comme barman en face de son café. Le personnage a été interprété par Tom Ellis (Lucifer) dans la série britannique originale.

L’adaptation Fox, qui a été écrite par Darlene Hunt (The Big C), présente également Swoosie Kurtz (Mike et Molly) en tant que mère de Kat et Kyla Pratt (One on One). De plus, Bialik et sa co-star de Big Bang Theory Jim Parsons sont producteurs exécutifs.

Les autres crédits télévisés de Jackson incluent Watchmen, American Woman, 30 Rock et Glee.

