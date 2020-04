Remake de «Resident Evil 3» atteint deux millions de ventes sur cinq jours

Bien qu’il ne soit pas aussi bon que le Resident Evil 2 remake, cela n’a pas empêché les fans d’accumuler deux millions de ventes et d’envois au cours des cinq premiers jours depuis la sortie du jeu, selon Capcom.

En partie en raison de la pandémie en cours, en partie du marketing de Capcom, qui comprenait la sortie de la «démo de la ville de raton laveur» pour Resident Evil 3 et un test bêta ouvert pour Resident Evil Resistance, qui “a attiré l’attention et un fort accueil des fans”, les versions numériques du jeu ont représenté près de 50% des ventes.

Et qu’en est-il de Resident Evil 2? Selon le même rapport, le remake 2019 a éclipsé 6,5 millions de ventes. Tout cela vient sur le dos de rumeurs hier selon lesquelles Capcom était en train de progresser avec un Resident Evil 4 refaire.

Resident Evil 3 est maintenant disponible sur PC via Steam, PlayStation 4 et Xbox One.