Remake de «Resident Evil 4»: voici tout ce que nous savons à ce jour

Après le succès des remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3, Capcom travaillerait sur un remake de l’entrée la mieux notée de la série: Resident Evil 4.

Le remake de Resident Evil 4 aurait commencé sa production en 2018 et sa sortie est prévue pour 2022.

Resident Evil 8 sera lancé avant la sortie du remake de Resident Evil 4.

Les remasters de vieux jeux vidéo peuvent parfois ressembler à des gains d’argent bon marché, mais au cours des deux dernières années, nous avons vu des développeurs prendre des titres classiques et les reconstruire complètement à partir du point où ils ne sont même plus reconnaissables comme des remakes. Le remake de Final Fantasy VII de Square Enix est considéré comme l’un des meilleurs jeux de 2020, et il a été lancé sept jours seulement après le remake de Resident Evil 3 de Capcom, qui a également été bien accueilli.

Mais peu de studios de jeux, le cas échéant, ont fait des remakes autant de priorité que Capcom. Resident Evil 2 était le jeu le mieux noté de 2019, Resident Evil 3 a été lancé en quelque sorte seulement 15 mois plus tard, et maintenant Video Games Chronicle rapporte que le studio travaille sur un remake de Resident Evil 4 qui a une fenêtre de sortie estimée à 2022.

VGC, qui a été à l’origine de plusieurs fuites notables dans l’industrie du jeu au cours des derniers mois (y compris celle-ci concernant un tas de remasters de Mario pour Switch), affirme que le développement du remake de Resident Evil 4 est dirigé par M-Two Inc., qui est un studio relativement nouveau soutenu par Capcom et fondé par l’ancien PDG de PlatinumGames, Tatsuya Minami. Le projet serait en préparation depuis 2018, et d’autres studios, y compris Capcom lui-même, contribueront probablement au développement du jeu, comme ce fut le cas avec le remake de Resident Evil 3.

Dans un deuxième rapport, citant l’initié Dusk Golem, VGC rapporte que Resident Evil 4 a une équipe plus grande que celles qui ont travaillé sur les deux remakes précédents. Plusieurs des personnes qui travailleront sur ce nouveau remake faisaient partie de l’équipe de développement de l’original Resident Evil 4, sorti sur GameCube en 2005. Ils incluent le producteur Hiroyuki Kobayashi et le designer Kouji Kakae, mais le remake aurait été dirigé par un nouveau venu de la série chez M-Two. VGC dit également que M-Two écoute attentivement les commentaires sur le remake de Resident Evil 3.

Une fois RE8 terminé, ces personnes devront être mises sur un autre projet

– AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 12 avril 2020

M-Two a été développé avec ce projet à l'esprit, c'était toujours leur plan de refaire RE4. Le développement de RE4 Remake a commencé en 2018, et au moment de sa sortie (visant 2022, mais il pourrait reculer davantage, qui sait), il aura été en développement pendant 4+

– AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 12 avril 2020

M-Two aidait avec RE3 pour une certaine pratique plutôt que d'être car ils travaillaient également sur RE4. Vous pouvez parier votre cul qu'ils suivaient également la réception de RE3 REmake de près pour voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, etc.

Le projet a Shinji

– AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 12 avril 2020

RE8 est le prochain jeu RE et je crois pleinement qu'il mérite l'attention en ce moment et peut s'avérer excellent.

– AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 12 avril 2020

sa révélation est dans un an, un an et demi à partir de maintenant

je suis super excité pour RE8 et cela devrait être révélé assez rapidement.

– AestheticGamer aka Dusk Golem (@ AestheticGamer1) 12 avril 2020

Enfin, Shinji Mikami, qui a dirigé Resident Evil 4, aurait donné au remake son “approbation totale”, mais ne sera pas fortement impliqué car son obligation actuelle est envers GhostWire: Tokyo pour Bethesda.

Resident Evil 4 était un point culminant pour la franchise, recevant des éloges presque universels lors de son lancement en 2005. La perspective par-dessus l’épaule a été adoptée par pratiquement tous les tireurs à la troisième personne qui ont suivi, et elle a été portée sur Windows, Wii, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One et même iOS.

Comme le note Dusk Golem dans le fil Twitter ci-dessus, le remake de Resident Evil 4 ne sera pas le prochain jeu Resident Evil à sortir dans les magasins. Capcom est actuellement profondément en production sur Resident Evil 8, qui présenterait la même perspective à la première personne et le même protagoniste que Resident Evil 7, mais aussi «de nombreux départs narratifs et mécaniques pour la série». Resident Evil 8 sera lancé pour les consoles de génération actuelle et de prochaine génération en 2021.

