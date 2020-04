Remake de «Robin des Bois» en préparation chez Disney + – CGI / Film en direct

Disney + revisite le conte de Robin des Bois: le streamer est au début du développement d’un remake du film d’animation de 1973, rapporte notre site soeur Variety.

La mise à jour mettra en vedette des animaux dans un format hybride CGI / live-action, semblable aux récents redémarrages de Disney de The Jungle Book et Dumbo.

Carlos Lopez Estrada (Blindspotting) dirigera le film, qui sera écrit par Kari Granlund (la nouvelle Lady and the Tramp de Disney +).

* Le Late Late Show With James Corden de CBS reviendra avec de nouveaux épisodes, filmés à distance depuis le garage de l’hôte, le lundi 13 avril, rapporte notre site soeur Deadline.

* HBO a mis les deux saisons de Big Little Lies à disposition gratuitement en streaming pour une durée limitée, par variété. La série rejoint The Sopranos, The Wire, Six Feet Under et plusieurs autres dans le cadre des offres #StayHomeBoxOffice du câbleur premium.

* La spéciale spéciale de 23 heures pour tuer de Jerry Seinfeld fera ses débuts le mardi 5 mai sur Netflix, selon la date limite.

* Reno 911 de Quibi! le réveil sera présenté le lundi 4 mai. Regardez une séance d’information matinale sur Zoom:

