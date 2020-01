Remake nous frappe – / Film

Votre cœur peut être fait de pierre si vous n’êtes pas excité (ou du moins intrigué) par le remake CGI élégant du film Pokémon qui vous a fait brailler les yeux à huit ans. Alors préparez-vous à ce que ces canaux lacrymaux remontent, car Pokemon: Mewtwo contre-attaque – Evolution arrive sur Netflix.

Après avoir fait ses débuts mondiaux l’été dernier à Anime Expo 2019, le remake CGI de Pokemon: The First Movie arrive enfin aux États-Unis sur Netflix. Et même s’il semble qu’il n’y ait aucune chance pour les fans de Pokémon de pleurer ensemble dans le théâtre, ils auront au moins la possibilité de voir le tout-puissant Mewtwo en action en seulement un mois. Regardez la bande-annonce de Pokemon Mewtwo Strikes Back Evolution ci-dessous.

Pokémon Mewtwo contre-attaque Evolution Trailer

Ce n’est pas une coïncidence si le 22e film de la longue franchise Pokémon ressemble beaucoup au premier – le remake CGI de Pokémon: le premier film célèbre le 20e anniversaire du tout premier long métrage de la société Pokémon, qui a marqué la début de l’ascension de la franchise à la domination mondiale. Bien qu’il ne soit pas diffusé sur grand écran dans les théâtres occidentaux comme le premier film de 1998, ce n’est pas une grande surprise que Netflix se soit précipité pour lancer le film Stateside. Le géant du streaming a accumulé une énorme collection d’anime et une suite fidèle de fans qui donnent probablement un coup de pouce nostalgique à Mewtwo Strikes Back – Evolution, malgré le style d’animation CG inconnu qui fait que Ash, Brock et Misty ressemblent à des personnages de jeux vidéo, malgré les décors magnifiques.

Mais il y a des voix familières dans Mewtwo Strikes Back – Evolution. Le casting du film doublé en anglais présente les acteurs de la voix actuels des personnages Pokémon (désolés fans OG d’avant 2005), avec Sarah Natochenny comme Ash Ketchum, Bill Rogers comme Brock, et Michele Knotz comme Misty. La version japonaise inclut la distribution de voix d’origine de retour pour le film, y compris la voix originale de Mewtwo, Masachika Ichimura. Kunihiko Yuyama et Motonari Sakakibara direct Mewtwo Strikes Back: Evolution, qui a été écrit par Takeshi Shudo.

Voici le synopsis de Pokemon: Mewtwo Strikes Back – Evolution:

Lorsque les chercheurs découvrent et exploitent un fossile du Pokémon Mythique Mew, ils déchaînent une création qui va à l’encontre des lois mêmes de la nature. Le Pokémon légendaire Mewtwo était destiné à être utilisé comme un outil de destruction. Mais alors que Mewtwo prend conscience de sa propre origine douteuse, il commence à en vouloir à ses créateurs humains et cherche à se venger…

Pokémon: Mewtwo contre-attaque — Evolution arrive sur Netflix le jour Pokémon, 27 février 2020.

