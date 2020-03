Remise des Tony Awards 2020 – 74e cérémonie annuelle des Tony Awards

Le spectacle doit partir… mais à une date ultérieure.

Les 74e Tony Awards annuels, qui devaient se tenir le dimanche 7 juin au Radio City Music Hall et être diffusés comme d’habitude par CBS, ont été reportés et seront reportés à une date ultérieure, a-t-on annoncé mercredi.

“La santé et la sécurité de la communauté de Broadway, des artistes et des fans sont de la plus haute importance pour nous”, déclare un communiqué de l’American Theatre Wing, qui présente les Tony Awards avec la Broadway League. «Nous avons hâte de célébrer Broadway et notre industrie quand il sera sécuritaire de le faire.»

Broadway a fermé ses portes le 12 mars, alors que l’épidémie de coronavirus a forcé les gens à l’intérieur et a souligné l’importance de la distanciation sociale. En tant que sous-produit, au moins deux productions – une renaissance de Who’s Afraid of Virginia Woolf? D’Edward Albee, avec Laurie Metcalf et Rupert Everett, ainsi que le pendu de Martin McDonagh – ont fermé leurs portes avant leur ouverture officielle.

Ces derniers jours et semaines, d’autres remises de prix ont été reportées ou pire. La cérémonie des Daytime Emmy Awards de cette année a été annulée, mais les gagnants seront honorés d’une autre manière «alternative»; les Academy of Country Music Awards ont été repoussés jusqu’en septembre au moins; Les GLAAD Media Awards de New York, initialement prévus pour le 19 mars, ont été annulés; et les Kids’s Choice Awards de Nickelodeon ont été reportés.