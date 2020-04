Remorque Last Moment of Clarity avec Samara Weaving

Bande-annonce Last Moment of Clarity avec Samara Weaving

Lionsgate a publié la bande-annonce officielle du prochain premier film de James et Colin Krisel intitulé Dernier moment de clarté, mettant en vedette un homme qui croit que sa petite amie assassinée est en fait vivante et a pris une nouvelle identité en tant qu’actrice hollywoodienne. Avec Prêt pas prêt star Samara Weaving, le thriller arrivera sur DVD, numérique et à la demande le 19 mai. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Le DVD et les versions numériques comprendront des fonctionnalités spéciales composées de scènes supprimées, d’une featurette en coulisses et d’un commentaire audio avec les réalisateurs James et Colin Krisel.

dans le Dernier moment de clarté film, après que sa petite amie Géorgie (Samara Weaving, Ready or Not) soit assassinée par des gangsters européens, Sam (Zach Avery, Fury) s’enfuit à Paris pour se cacher. Des années plus tard, il voit une femme dans un film hollywoodien dont il est certain qu’elle est la Géorgie. À Los Angeles, pour enquêter, il rencontre l’énigmatique Kat (Carly Chaikin, «M. Robot»), qui décide impulsivement de l’aider dans sa quête. Mais quand Sam rencontre l’actrice mystère face à face, sa vie tourne hors de contrôle.

Le film met en vedette Samara Weaving (Œil de vipère, Guns Akimbo, Bill & Ted face à la musique) comme Georgia, Zach Avery (Fureur) comme Sam, Carly Chaikin (Mr. Robot) comme Kat, Udo Kier (Downsizing) comme Ivan et l’acteur gagnant du Golden Globe Brian Cox (Succession) comme Gillies.

Décrit comme un thriller hitchcockien sinueux, Dernier moment de clarté est écrit et réalisé par James et Colin Krisel. Le film est produit par Stephen Israel, Andrew Levitas et Allan Leob.