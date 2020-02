Remorque Westworld cachée située; Révèle beaucoup de nouvelles images – / film

Westworld a été interrompu pendant longtemps car il a été remanié pour la troisième saison à venir, mais il ressemble à des showrunners Jonathan Nolan, Lisa Joy, et leurs partenaires chez HBO sont revenus en selle et sont à nouveau à la hauteur de leurs vieux tours. Une bande-annonce cachée de Westworld pour la saison 3 a été localisée par un fan de Reddit curieux qui a fouillé un site Web de marketing viral, et vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce cachée de Westworld

Si vous visitez le site Web de marketing viral de Westworld pour la société de technologie fictive Incite, Inc. et cliquez sur l’onglet «Privacy Act» en haut de la page, un problème semble apparaître et la bande-annonce officielle complète apparaît. Mais DarkHorizons nous a signalé un article de l’utilisateur de Reddit MTC_Chickpea, qui a découvert que si vous visitez la même page avec un VPN et un historique de navigateur propre, vous voyez la bande-annonce secrète intégrée ci-dessus.

Bien qu’il y ait des images familières exposées ici dans la bande-annonce officielle d’hier, il y a aussi beaucoup de nouvelles choses ici pour alimenter encore plus de spéculations des fans alors que nous approchons de la date de première de la nouvelle saison. Qu’est-ce que ces tubes pompent dans (ou enlèvent) de Dolores (Evan Rachel Wood) comme elle est allongée sur le sol? Qui est le gars qui Jeffrey WrightEst Bernard (ou est-ce Arnold? Je ne me souviens pas honnêtement) s’étouffe?

Peut-être plus important encore, le fait que Vincent CasselLe personnage méchant (ou du moins il semble être un méchant) tient une arme à feu pour Aaron PaulLe front de Paul signifie que le personnage de Paul a été compromis et travaille en secret pour Cassel au fil de la saison? Je suppose que Dolores ne serait pas ravie de cela, car elle semble le prendre sous son aile dans la bande-annonce complète et les deux semblent travailler en étroite collaboration.

La saison 3 de Westworld débarque sur HBO 15 mars 2020.

