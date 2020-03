Remy Ma reçoit un hommage majeur de la révolte “pour son travail sur scène et hors scène”

Remy Ma a été reconnue par son réseau “State of the Culture” dans un article sur les réseaux sociaux pour le Mois de l’histoire des femmes.



Toutes ces discussions sur le coronavirus ont volé l’attention de tout le monde, mais Revolt TV s’est assuré de donner un signe de tête à Remy Ma pour le Mois de l’histoire des femmes. Comme on nous dit tous de rester à l’intérieur et d’éviter autant que possible les interactions avec d’autres êtres humains, la plupart des informations que nous avons reçues ces dernières semaines sont liées au coronavirus. Cependant, Revolt a pris une pause pour parler de la pandémie pour saluer le rappeur et animateur de State of the Culture Remy Ma dans un long post sur Instagram.

Bennett Raglin / Intermittent / .

“Remy Ma est une puissance nominée aux Grammy Awards, à la conquête du monde de la musique, de la télévision, de la mode, de la famille et de l’amour, rendant son nom synonyme de la marque” Black Love “,” a partagé le réseau sur Instagram. “Apportant de la chaleur à” State of the Culture “chaque semaine, elle apporte la même passion d’être une animatrice qu’elle fait au micro, et nous la saluons aujourd’hui pour son travail sur scène et hors scène.”

“Elle est l’une des cinq femmes rappeuses à avoir atteint le sommet du palmarès Billboard Hot 100, et elle est un grand partisan des femmes et des droits des femmes”, a ajouté Revolt. “En 2018, elle a créé la Fondation Remy Ma qui aide les femmes et leurs familles qui ont été négativement affectées par l’incarcération et la pauvreté.” “Ils ont conclu leur message en remerciant Remy pour sa contribution à l’industrie et à l’histoire du rap.” Découvrez leur message en entier ci-dessous.

