Rena Michelle Renaud subit une intervention chirurgicale pour retirer les implants mammaires

Michelle Renaud

L’actrice a révélé dans ses réseaux sociaux qu’elle l’avait fait parce qu’elle souffrait de «maladie des implants mammaires».

Par le biais des réseaux sociaux, Michelle Renaud a annoncé qu’elle avait subi une intervention chirurgicale pour retirer les implants mammaires.

L’actrice a révélé qu’elle avait pris la décision parce qu’elle souffrait d’une maladie des implants mammaires et qu’elle voulait être un exemple d’amour-propre pour son fils Marcelo.

L’actrice a écrit sur les réseaux sociaux:

“Dans un rêve, ils m’ont dit que j’avais du” poison dans la poitrine “et j’ai cliqué beaucoup, alors j’ai demandé à ma mère des signes et juste une amie a téléchargé une vidéo qu’elle avait retiré les implants pour la” maladie des implants mammaires “. J’ai été impressionné que ce soient mes symptômes et à ce moment j’ai décidé de les retirer. J’ai eu 3 pensées qui m’ont donné la force d’être à nouveau plat », commence son message. «1. L’esthétique ne sera jamais au-dessus de ma santé. 2. Comment puis-je apprendre à mon enfant à s’aimer lui-même et son corps? Avec des implants dans mon corps! 3. Si j’ai une fille et que c’est plat, quel message lui donnerais-je?

Après l’avoir analysé, il est allé à la recherche du médecin choisi pour cela.

“Au total, j’ai réalisé que le fait d’avoir des implants n’allait pas avec mon propre amour, ni mon style de vie, mettait la mère de Marcelo en danger. Mon partenaire m’a beaucoup soutenu que je remercie infiniment et j’ai commencé à chercher un nouveau médecin, J’en ai vu plusieurs, qui ont dit que la maladie des implants mammaires n’est pas réelle, que certaines d’entre elles sont brisées et en danger ou que d’autres les rejettent mais n’existent pas. Je ne veux rien dire de sûr, non? », A-t-il mentionné. «Mais à la fin, il y a des femmes dont le corps les accepte toute leur vie et d’autres qui, après 10 ans ou mois, les ont blessées. Quoi qu’il en soit, tout le monde m’a dit que s’il fallait m’opérer pour réparer le mauvais travail du chirurgien précédent, que c’était déjà pour retirer des implants ou pour réparer, j’avais besoin d’une intervention chirurgicale. Et j’ai choisi @drmoralesdelac je l’ai aimé car il m’a parlé de la vérité et connaissait parfaitement la maladie de l’implant mammaire et fait aussi des explantations (l’os enlève les implants) et m’a proposé une méthode dans laquelle j’ai reconstruit mon sein pour qu’il soit petit mais beau. Total que je les enlève déjà et maintenant je veux les partager, d’abord parce que ça ne me fait plus ou

moins plat et vous non plus! Je me sens plus jolie qu’avant, car je me sens beaucoup mieux, je vois que plusieurs des symptômes ont disparu, j’ai plus d’énergie, bien sûr je ne suis plus intoxiqué! Et dans ma vidéo, je partage tout le processus et le post de l’opération parce que j’étais terrifiée et j’ai réalisé que c’était beaucoup plus facile que je ne l’imaginais.

Et je pense que si nous faisons passer le mot, nous pouvons aider beaucoup de femmes. 💕

La maladie des implants mammaires est RÉELLE.

@breast_implant_illness ”

