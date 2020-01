Renard du 20e siècle et Fox Searchlight renommés par Disney

20th Century Fox & Fox Searchlight rebaptisé par Disney

C’est officiellement la fin d’une ère aujourd’hui alors que les retombées de la fusion Fox / Disney de l’année dernière arrivent à leur conclusion logique. Selon Variety, Disney rebaptise 20th Century Fox en studios 20th Century, tandis que Fox Searchlight sera désormais simplement connu sous le nom de Searchlight Pictures. Ce dernier a déjà entamé son changement de marque avec la récente Une descente affiche. Les éléments de base du logo, y compris les lumières tourbillonnantes et la fanfare signature, resteront intacts lorsque les studios du 20e siècle feront leurs débuts devant le mois prochain. Appel de la nature.

Aucun consensus final n’a été atteint concernant le changement de marque de la 20th Century Fox Television et de la Fox 21 Television Studios, mais des discussions sont en cours. Une source pour le point de vente suggère que le changement de marque consiste à éloigner Disney des marques contrôlées par Lachlan Murdoch comme Fox News et le réseau de diffusion Fox.

Bien que ce soit certainement la fin d’une identité de marque familière et bien-aimée de 84 ans, ce n’est en fait pas la première fois que le nom du studio est changé. En 1935, le nom de 20th Century Fox a été forgé lors de la fusion de Twentieth Century Pictures de Joseph Schenck et Darryl F. Zanuck et de Fox Films de Sidney Kent. Tom Rothman a fondé la division Fox Searchlight pour les films indépendants et les sorties spécialisées en 1994.

