Rencontre avec les personnages – / Film

Cela fait un certain temps que HBO a fait ses débuts The Young Pope en 2016. Mais cela fait aussi longtemps que HBO n’a pas fait ses débuts en série limitée Le nouveau pape, Paolo SorrentinoLa saison de suivi de son scandaleux drame de la papauté. Alors pourquoi parlons-nous à nouveau du Nouveau Pape, quatre mois après la première de la série sur HBO en janvier de cette année? Vous avez peut-être manqué la série au milieu de l’anxiété croissante entourant la propagation de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Mais maintenant que nous sommes tous coincés chez nous dans un avenir prévisible, Warner Bros.et HBO ont l’intention de vous rappeler que The New Pope est l’un des nombreux titres disponibles en streaming maintenant qui pourrait vous soulager de votre ennui. Et ce rappel se présente sous la forme d’un clip pratique en coulisses The New Pope, qui présente les nombreux personnages – Pope ou autre – de la série limitée.

Le nouveau pape dans les coulisses du clip

Il y a tellement de papes dans la culture pop en ce moment qu’il est difficile de compter. Mais le nouveau clip de HBO en coulisses pour Le nouveau pape peut aider à clarifier les choses, juste un peu. Jude Law revient en tant que pape fumeur de chaîne et vêtu d’un speedo qui bouscule l’institution catholique dans une série limitée de suivi The New Pope. John Malkovich intervient en tant que pape titulaire lorsque le pape Pie XIII de Law tombe dans le coma. Mais quand un miracle se produit, Le Nouveau Pape a soudainement trop de papes et trop de personnages à suivre.

La deuxième saison, qui fait suite à la série limitée de 10 épisodes diffusée sur HBO en 2016, est écrite par The Young Pope’s Paolo Sorrentino, Umberto Contarello, et Stefano Bises et fonctionnalités Sharon Stone et Marilyn Manson en tant que guest stars, rejoignant les acteurs originaux de Henry Goodman, Ulrich Thomsen, Mark Ivanir, Yuliya Snigir, et Massimo Ghini.

Le nouveau pape est actuellement disponible pour diffuser sur HBO Go.

Le nouveau pape reprend là où le jeune pape s’est arrêté, avec Lenny Belardo de Jude Law, connu sous le nom de pape Pie XIII, dans le coma. Après une tournure des événements imprévisible et mystérieuse, le secrétaire d’État Voiello (Silvio Orlando) réussit à placer Sir John Brannox (John Malkovich), un aristocrate anglais modéré charmant et sophistiqué, placé sur le trône papal, en adoptant le nom de Jean-Paul III. Le nouveau pape semble idéal, mais il recèle des secrets et a une certaine fragilité, et Voiello comprend tout de suite qu’il ne sera pas facile de remplacer le charismatique Pie XIII. Suspendu entre la vie et la mort, Lenny Belardo est devenu un saint, des milliers de personnes l’idolâtrent maintenant, alimentant le contraste entre les fondamentalismes. Pendant ce temps, l’Église est attaquée par des menaces et des scandales extérieurs frappant les symboles du christianisme et risquant de dévaster irréversiblement les hiérarchies. Comme toujours, cependant, au Vatican, rien n’est ce qu’il semble. Le bien et le mal avancent bras dessus bras dessous vers l’histoire, et pour atteindre l’épreuve de force, nous devons attendre que les événements suivent leur cours.

