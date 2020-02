Rencontrez Axol, le jeu vidéo mexicain qui vous met dans la peau d’un axolotl

Axol C’est un jeu vidéo mexicain qui veut vous mettre dans la peau d’Axi, un axolotl tendre, et vous emmener à la rescousse de vos amis amphibies dans tout le pays. Le titre est déjà en cours de développement par le Studio Ra6tZ, formé par un groupe de jeunes situé à Puerto Vallarta, Jalisco. Derrière cette idée originale, il y a aussi le désir des jeunes de préserver l’espèce mexicaine en danger d’extinction.

Axol il est apparu comme un projet d’école, a commenté dans une interview accordée à Business Insider Narciso Alejo, étudiant en ingénierie des jeux vidéo au University Center of the Coast, à Puerto Vallarta Jalisco. Et lui et ses collègues étaient tellement heureux de l’idée qu’ils ont décidé de publier leurs premiers croquis sur les réseaux sociaux. Les publications sont rapidement devenues virales et même “nous avons reçu de nombreux commentaires de personnes qui voulaient travailler avec nous”, a expliqué le jeune homme.

La première chose qu’ils ont conçue était la boîte de jeu vidéo pour PlayStation 4:

Voir la popularité de l’idée sur les réseaux sociaux ils ont décidé de fonder Ra6tZ Studio et de lancer une campagne sur Kickstarter pour lever les fonds nécessaires à la réalisation du jeu vidéo. La campagne a commencé en décembre de l’année dernière et a réussi à réunir les fonds nécessaires en seulement deux mois.

Axol vous mettra dans la peau d’Axi, un brave axolotl qui veut sauver les membres de son espèce après leur distribution dans tout le pays par le tilapia maléfique et les dieux préhispaniques, corrompus par la pollution causée par les êtres humains . Axi doit voyager à travers le Mexique pour libérer les dieux de la contamination et sauver les autres axolotls.

Narciso Alejo, chef de projet et directeur de Ra6tZ Studios, a déclaré qu’une fois le jeu mis en vente ils aimeraient donner une partie pour aider à préserver l’axolotl.

«Nous voulons faire une collaboration avec le Musée Ajolote qui ouvrira à Mexico. Ils nous ont soutenus avec le Kickstarter du jeu vidéo et nous voulons leur rendre la pareille. »

Axol est en cours de développement pour les téléphones portables et les PC, même si l’étude prévoit également de le lancer sur toutes les plates-formes disponibles telles que PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

