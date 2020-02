Rencontrez Clare-Hope Ashitey, Nasreen Hussain et Bhavnisha Parmar – HITC

L’épisode 7 de Doctor Who voit le docteur voyager dans le temps et l’espace – jetons un coup d’œil à qui joue avec elle dans l’épisode bourré d’action.

«Pouvez-vous m’entendre?» Est le titre du septième épisode de la saison 12 de Dr Who.

L’épisode voit le casting dans l’ancienne Alep, en Syrie, ainsi qu’à Sheffield, au Royaume-Uni. Attendez-vous à de sérieux frissons alors que le Docteur fait face à la traque tandis que ses co-stars sont hantées.

Diffusée chaque semaine le dimanche à 19 h 10, Dr Who est la série télévisée de science-fiction qui a attiré les téléspectateurs pendant des années.

Jodie Whittaker est maintenant communément connue comme le treizième Docteur que les fans de la série ont vu. Mais en plus des visages réguliers, il y a quelques nouveaux arrivants dans le dernier épisode.

Jetons un coup d’œil à la distribution de Doctor Who série 12 épisode 7!

Doctor Who: Meet the series 12 episode 7 cast

Selon IMDb, l’épisode 7, «Pouvez-vous m’entendre?», Présente le casting habituel composé de:

– Jodie Whittaker comme le docteur

– Bradley Walsh dans le rôle de Graham O’Brien

– Tosin Cole en tant que Ryan Sinclair

– Mandip Gill en tant que Yasmin Khan

Il y a aussi de nouveaux visages dans l’épisode qui sera diffusé dimanche 9 février sur BBC One.

Qui sont les guest stars de l’épisode 7?

Ainsi que la distribution régulière de Doctor Who, Clare-Hope Ashitey, Aruhan Galieva, Nasreen Hussain, Buom Tihngang, Bhavnisha Parmar et Ian Gelder devraient tous apparaître dans l’épisode 7.

Clare-Hope Ashitey a joué dans d’énormes films tels que Children of Men, Exodus et Shooting Dogs. Clare a également joué le rôle principal de K.J. Harper dans les sept secondes de Netflix.

Apparaissant également dans l’épisode 7 de Doctor Who is Nasreen Hussain. Nasreen est surtout reconnue pour avoir joué dans le film de comédie Love Type D. en 2019.Suivez-la sur Twitter pour suivre toutes ses dernières actualités @nasreen_rudolph.

Finalement, Bhavnisha Parmar est configuré pour apparaître dans “Pouvez-vous m’entendre?”. Vous pouvez reconnaître Bhavnisha de la série télévisée Darren Has a Breakdown (2014) et du drame Penguin de 2011.

M. Dekker de Torchwood joue également dans l’épisode 7 du Dr Who. Ian Gelder est répertorié sur IMDb comme guest star. Il est apparu dans de nombreuses séries de son temps, notamment His Dark Materials et Game of Thrones. Ian va incarner un extraterrestre nommé Zellin dans l’épisode 7.

Ainsi que l’épisode 7 du Dr Who, Aruhan Galieva peut inclure Black Mirror ainsi que le film de 2012 Anna Karenina sur son CV. Elle incarne Tahira lors de l’épisode «Pouvez-vous m’entendre?» Qui voit les acteurs en Syrie ainsi qu’à Sheffield.

Finalement, Buom Tihngang joue Tibo dans l’épisode 7. Buom est reconnu pour avoir joué dans le jeu vidéo Assassin’s Creed: Origins en 2017 ainsi que dans le drame de 2017 Shakespeare’s Globe Theatre: King Lear.

Dans d’autres nouvelles, quelle est la taille du roi Gary? Et où est tourné le roi Gary?