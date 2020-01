Rencontrez de nouveaux ajouts Ross Boatman et Paula Wilcox – HITC

Grantchester est de retour sur nos écrans ce soir pour le troisième épisode de la nouvelle série.

Les séries de meurtre mystère ont toujours été parmi les choses les plus populaires à la télévision.

Les intrigues fascinantes et la tentative de reconstituer le boîtier ont toujours rendu le visionnement fascinant.

En janvier 2020, les fans de meurtre mystère ont eu droit non seulement au retour de Death in Paradise sur BBC One, mais aussi à Grantchester d’ITV qui est de retour pour sa cinquième série cette année.

Après l’arrivée de la nouvelle série le 10 janvier, nous avons atteint le troisième épisode de la nouvelle série, mais qui devrait apparaître dans l’épisode de cette semaine?

L’histoire de l’épisode 3

L’amour est dans l’air alors que nous commençons l’épisode 3 alors que nous rejoignons Will et le journaliste Ellie à leur premier rendez-vous, un voyage dans les films.

Cependant, leur date est écourtée lorsqu’un meurtre brutal a lieu dans ce même cinéma.

Geordie est rapidement appelé sur la scène et une énorme boîte de vers est ouverte avec des liens vers des stars de cinéma, Marilyn Monroe de Cambridge et le sous-continent asiatique se faisant connaître tout au long de l’épisode.

Qui est dans le casting?

Alors que les épisodes de Grantchester se concentrent sur un casting principal avec de nouvelles stars invitées apparaissant dans chaque nouvel épisode, ITV n’a annoncé le casting central de cette série que de nouvelles stars invitées ne seront révélées que lorsque l’épisode sera diffusé.

Robson Green en tant que Geordie Keating

Tom Brittney comme Will Davenport

Al Weaver en tant que Leonard Finch

Tessa Peake-Jones en tant que Mrs Chapman

Kacey Ainsworth en tant que Cathy Keating

Nick Brimble comme Jack Chapman

Oliver Dimsdale comme Daniel Marlowe

Lauren Carse comme Ellie Harding

Jemma Redgrave comme Amelia Davenport

Ross Boatman comme Vic

Paula Wilcox comme Diana

Apprenez à connaître les nouveaux visages

Bien que nous ne connaissions pas les stars invitées avant la diffusion de l’épisode, nous connaissons certains des nouveaux ajouts à la distribution principale de la série 5 elle-même.

Lauren Carse – La plus grande nouveauté de la saison 5 de Grantchester est sans doute Lauren Carse dans le rôle d’Ellie Harding, une journaliste qui sensationnalise les meurtres de la série et un nouvel amour pour Will Davenport. Les fans reconnaîtront le mieux l’actrice des rôles précédents dans Doctors, Dark Money et The Mallorca Files.

Ross Boatman – Ross Boatman assume le rôle mineur de Vic Morgan dans la nouvelle série. En plus d’être un acteur avec des apparitions dans Burning, The Bill and Mum à Londres, Ross Boatman est également un joueur de poker professionnel avec des gains estimés à plus de 1,4 million de dollars.

Paula Wilcox – Et enfin nous avons Paula Wilcox qui arrive en série 5 en tant que Diana. L’actrice de 70 ans a eu une carrière illustre à ce jour avec des apparitions dans Man About the House, The Lovers !, Boomers et Mount Pleasant parmi ses faits saillants de carrière.

L’épisode 3 de la série 5 de Grantchester sera diffusé à 21 h le vendredi 24 janvier sur ITV.

