Rencontrez Holli Dempsey, Naomi Battrick et Lucy Briers! – HITC

Les fans seront ravis de voir ces nouveaux visages faire leur apparition.

Le casting de l’épisode 1 de la série Endeavour 7 fait appel à de sérieux talents!

Quelle est votre série dramatique policière britannique préférée?

Il y en a tellement de grands, avec des goûts comme Line of Duty, Grantchester, Death in Paradise, Vera, Father Brown et bien d’autres tous méritant des éloges.

Cependant, si on vous demandait de répondre à une telle question, nous parierions que de nombreux publics déclareraient Endeavour comme leur spectacle de choix!

Le populaire prequel de l’inspecteur Morse est arrivé sur les écrans en 2013 et a présenté l’exceptionnel Shaun Evans en tant que détective titulaire, Endeavour Morse. C’est enfin de retour pour la série 7, qui ramène les spectateurs dans les années 1970 pour renouer avec des visages familiers, et bien sûr, quelques nouveaux venus notables…

Endeavour Series 7 Episode 1 Cast

Comme l’a souligné IMDb, voici les acteurs de la série 7 d’Endeavour épisode 1:

– Shaun Evans en tant que DS Endeavour Morse

– Roger Allam comme DCI Fred jeudi

– Anton Lesser en tant que CS Reginald Bright

– James Bradshaw en tant que Dr. Max DeBryn

– Sean Rigby en tant que DS Jim Strange

– Abigail Thaw dans le rôle de Dorothea Frazil

– Caroline O’Neill as Win jeudi

– Naomi Battrick en tant que Dr. Naomi Benford

– Lucy Briers comme Mme Blish

– Holli Dempsey en tant que Jenny Tate

– Ryan Gage comme Ludo

– Richard Harrington en tant que Dr. Dai Ferman

– Stephanie Leonidas comme Violetta

– Reece Ritchie dans le rôle du Dr. Jeremy Kreitsek

– Carol Royle comme Mme Bright

Holli Dempsey, guest stars d’Endeavour

Rejoignant le mix dans l’épisode 1, nous avons Holli Dempsey dans le rôle de Jenny Tate.

L’actrice anglaise a gagné une gamme de grands rôles tout au long de sa carrière, apparaissant pour la première fois sur les écrans en tant que Willow dans The Bill en 2010.

Depuis, elle a joué dans des projets télévisés tels que Harlots (Emily Lacey), Derek (Vicky), Black Mirror (Clara Meades), People Just Do Nothing (Atlantic Receptionist), Plebs (Alba), The Aliens (Holly), Call the Sage-femme (Bridget Cole), New Worlds (Agnes), Breathless (Maureen Mulligan) et plus encore.

Ce n’est pas que la télévision, car elle a également été dans des films, y compris l’armée de papa (Vera) de 2016, Aaaaaaaah! (Helen) et bien maintenant (Tara).

Holli Dempsey assiste à l’inauguration des Remarkable Women Awards de Stylist en partenariat avec la philosophie au Rosewood London le 5 mars 2019 à Londres, en Angleterre.

Lucy Briers stars

Lucy Briers joue Mme Blish.

Ceux qui ont récemment regardé les quatre mariages et une série funéraire se souviennent d’elle comme Jody, mais elle a également joué dans des séries telles que Gentleman Jack (elle a joué Mme Stanfield Rawson), Victoria (Mme Arbuthnot), Père Brown (Prudence Bovary), Le comte Arthur Strong (Sheila).

Lucy a également joué le personnage de Mary Bennett dans la mini-série de 1995 de Pride and Prejudice, ainsi que de Tonia Scott dans le film hilarant d’Alan Partridge 2013.

Lucy Briers assiste à la soirée de presse pour «Rosmersholm» chez Browns le 2 mai 2019 à Londres, en Angleterre.

Pleins feux sur Naomi Battrick

En tant que Dr. Naomi Benford dans l’épisode 1, nous avons Naomi Battrick.

Les fans de la célèbre série Jamestown peuvent la reconnaître pour avoir joué le rôle de Jocelyn. Là encore, elle possède une multitude de rôles!

Naomi a également joué dans des émissions de télévision comme A Very English Scandal (elle a joué Diana Stainton), Crossing Lines (Ellie Delfont-Bogard), Stonemouth (Grier Murston), Waterloo Road (Lily Timpson), Some Girls (Gemma), The Indian Docteur (Verity Todd), My Almost Famous Family (Toyah) et plus encore.

Les rôles au cinéma incluent Rayenne Gorski dans The Titan, Emily dans Lost in London, Narrator / Older Sam dans Brimstone et Peggy Macroon dans Whiskey Galore.

C’est génial de l’avoir à bord d’Endeavour!

