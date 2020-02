Rencontrez Karrie Martin – Âge de la star de Gentefied, Instagram et rôles précédents – HITC

Gentefied met en valeur les talents de Karrie Martin dans un rôle central.

L’actrice raffinée Karrie Martin est à surveiller.

Comme toujours, Netflix est à la fois préoccupé!

Le service de streaming populaire s’est vraiment surpassé l’année dernière et a transformé l’abonnement d’un joli petit luxe en une véritable nécessité. Ils ont beaucoup à vivre cette année, mais ils le font déjà sortir du parc avec de nouveaux titres comme The Stranger, Locke & Key et de nouvelles saisons de favoris familiers.

Ces deux titres mentionnés ci-dessus sont parfaits pour les fans de thrillers et de fantasy, mais si vous aimez vous détendre avec une comédie dramatique après une longue journée, alors Gentefied vous a couvert.

Créée par Marvin Lemus et Linda Yvette Chávez, la série est arrivée sur Netflix le vendredi 21 février, offrant au public dix épisodes à parcourir.

Marvin Bryan Lemus, J.J. Soria, Karrie Martin, America Ferrera, Linda Yvette Chavez, Annie Gonzalez, producteurs Monica Macer, Aaliyah Williams, Charles D. King, Teri Weinberg et Kim Roth…

Karrie Martin: Gentefied

Les stars embellies Karrie Martin dans le rôle d’Ana Morales.

La série raconte l’histoire de trois cousins ​​américano-mexicains à la poursuite du rêve américain. C’est une configuration épurée, mais le spectacle lui-même est tout sauf simple. Le rêve dans leur esprit est un rêve contradictoire, car il menace en fait d’avoir un impact sur leur communauté, leur famille et leur magasin de tacos.

Il devient de plus en plus contraignant de naviguer dans les problèmes rencontrés par la famille Morales et Karrie fait un excellent travail en jouant la petite-fille de Pop (jouée par Joaquín Cosío) et une artiste passionnée.

L’actrice de 20 ans a récemment marqué quelques autres rôles notables, alors prenons le temps de mettre en lumière sa carrière jusqu’à présent…

Karrie Martin: Films et séries télé

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans dans un court métrage de 2014 intitulé The Countdown (elle a joué Michelle).

Gentefied est cependant loin de son premier passage à la télévision, alors qu’elle a continué à marquer un rôle dans Pretty Little Liars en 2015 (elle a joué Lindsay dans un épisode). Le travail de série suivant comprend Freak Out (Karrie), The Arrangement (Girl # 2) et The Purge (Maria).

Quant aux films, elle a également été devant la caméra dans Dawning of the Dead (Los Angeles Victim) en 2017 et Roommates en 2019. Elle devrait jouer dans le prochain film de David Ayer (Suicide Squad) intitulé The Tax Collector (Victor’s Wife) qui est présenté comme un drame policier mettant en vedette Shia LaBeouf, avec qui David a travaillé précédemment sur le film de guerre Fury de 2014.

Ce n’est pas que du travail d’acteur! Karrie a travaillé comme assistante de casting sur des films passionnants tels que Dolemite Is My Name, Creed II, la récente suite Bad Boys For Life et plus encore.

L’actrice Karrie Martin assiste à la première de “Gentefied” de Netflix sur la Plaza de la Raza le 20 février 2020 à Los Angeles, Californie.

Suivez Karrie Martin sur Instagram

Alors que The Tax Collector est encore quelque peu enveloppé de mystère, cela vaut vraiment la peine de rester à jour avec Karrie et de la suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @karriemartin; elle compte actuellement un peu plus de 7 000 abonnés.

Il y a un tas de clichés et de publications liées à Gentefied à parcourir. Une photo la montre posant sous un énorme panneau publicitaire faisant la promotion de l’émission sur Sunset Strip avec la légende: «WHATTTTT?!?!?! J’ai ce rêve dans le cœur depuis si longtemps, mais je ne l’ai jamais imaginé. Toute la gloire à Dieu de m’avoir permis ces expériences… Et un immense merci à mon équipe et à tous ceux qui ont participé à cette belle production. »

Si vous ne l’avez pas déjà fait, assurez-vous de le vérifier!

Dans d’autres nouvelles, les fans pensent avoir trouvé la petite amie d’Aitch sur Instagram.