Rencontrez la mère de Laura Dern, Diane Ladd – l’inspiration derrière la meilleure actrice de soutien des BAFTA 2020 – HITC

Laura Dern a suivi les traces de sa mère inspirante avec sa toute première victoire au BAFTA aux prix 2020.

C’est encore cette période de l’année où les meilleurs et les plus brillants talents du monde du cinéma se réunissent pour célébrer le travail étonnant qui a fait son chemin sur les écrans au cours de la dernière année.

Hier soir (2 février), c’était le tour des BAFTA et les plus grands noms d’Hollywood ont déferlé sur le Royal Albert Hall de Londres pour une nuit de festivités liées au cinéma.

Alors que des films comme 1917 et Joker ont remporté de gros prix dans des catégories telles que Meilleur film et Meilleure musique originale, les acteurs Joaquin Phoenix et Renée Zellweger ont remporté les trophées du meilleur acteur et de l’actrice, respectivement.

Dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle, c’est Laura Dern, de Wedding Story, qui a remporté le prix et c’est celle qu’elle dédiera sans aucun doute à sa mère inspirante.

Laura Dern remporte le prix de la meilleure actrice dans un second rôle aux BAFTA 2020

La carrière d’actrice de Laura Dern a commencé à l’âge de six ans seulement lorsqu’elle a rejoint sa mère dans le film White Lightning de 1973.

Depuis lors, elle est apparue dans près de 90 rôles au cinéma et à la télévision et est l’une des actrices les plus reconnaissables d’Hollywood après avoir joué dans des superproductions telles que Jurassic Park et Star Wars: The Last Jedi.

Cependant, c’était pour son effort le plus récent, Wedding Story de Noah Baumbach, pour lequel Laura Dern, 52 ans, a remporté son tout premier prix BAFTA de la meilleure actrice de soutien.

En suivant quelques traces célèbres

Alors que Laura Dern a déjà plusieurs Golden Globes à son nom, la BAFTA prendra sans aucun doute une place spéciale dans son cœur après la victoire signifie qu’elle suit les traces de sa mère inspirante, Diane Ladd, qui a également remporté la meilleure actrice de soutien BAFTA. en 1976 pour son rôle dans le film de Martin Scorsese Alice ne vit plus ici.

La victoire de Diane au BAFTA a clairement été une grande inspiration pour Laura Dern qui a fait référence au trophée de sa mère dans son discours d’acceptation.

Dans quoi Diane Ladd était-elle?

Diane Ladd, dont le nom complet est Rose Diane Ladner, a commencé à jouer à l’âge de 14 ans lorsqu’elle est apparue dans la série télévisée The Big Story de 1949 et elle agit toujours à ce jour à l’âge de 84 ans.

Dans une carrière s’étalant sur plus de 70 ans, il n’est pas surprenant de voir que Ladd a près de 140 crédits d’acteur à son nom avec les rôles les plus importants de sa carrière dans des goûts comme Wild at Heart des années 1990, Joy de 2015, Chinatown de 1974 et, bien sûr, , Alice susmentionnée ne vit plus ici qui lui a non seulement valu un BAFTA, mais aussi un Academy Award.

Il sera fascinant de voir si Laura Dern peut à nouveau imiter sa mère aux Oscars 2020 en remportant son premier Academy Award plus tard en février.

