Rencontrez la star de Grantchester Jemma Redgrave – L’actrice de Holby City brille dans la saison 5! – HITC

La saison 5 s’annonce comme la meilleure saison de Grantchester à ce jour.

Grantchester est enfin de retour sur les écrans et Jemma Redgrave fait partie de sa merveilleuse distribution.

Non pas que ce soit une mauvaise chose, mais les drames policiers britanniques ne manquent certainement pas. Tout cela signifie que la concurrence est chaude, mais heureusement pour Grantchester, elle se distingue comme l’une des meilleures.

Basée sur les nouvelles de The Grantchester Mysteries écrites par James Runcie, cette série écrite par Daisy Coulam ramène le public dans le passé du village titulaire du Cambridgeshire.

C’est un travail captivant et cela fait que les fans reviennent régulièrement depuis cinq saisons maintenant. Avec un casting mettant en vedette Robson Green, Tom Brittney, Tessa Peake-Jones et plus encore, ce n’est pas un mystère pour expliquer pourquoi c’est le cas.

Le révérend Will Davenport (Tom Brittney) est un leader incroyablement convaincant, mais bien sûr, le talent ne manque pas ici, avec un nouveau visage toujours juste au coin de la rue pour faire bouger les choses.

Jemma Redgrave stars à Grantchester

Certains des personnages sont peut-être nouveaux pour Grantchester, mais ils n’ont certainement pas été étrangers à nos écrans au fil des ans.

Un tel exemple est le seul et unique Jemma Redgrave. L’actrice anglaise de 54 ans aborde le rôle le plus récent d’Amelia Davenport dans la série.

Amelia est la mère de Will, dont le mari s’est suicidé dans la saison quatre après que le meurtre qu’il a commis a été déterré par son fils. Dans la saison cinq, son personnage est prêt à embrasser le changement et à élargir ses horizons – peut-être qu’elle rencontrera quelqu’un d’autre dans le nouveau lot d’épisodes.

Jemma livre une solide performance ici, mais où l’avons-nous vue auparavant?

Jemma Redgrave: Films et séries télé

L’actrice est peut-être mieux connue pour avoir joué le rôle de Bernie Wolfe dans Holby City.

Cependant, elle a joué dans une gamme de titres télévisés, notamment Doctor Who (elle a joué Kate Stewart), Dracula (Minerva Westenra) de 2013, Frankie (Dr Zoe Evans), Unforgiven (Rachel Belcombe), Cold Blood (Eve Granger ), Waking the Dead (Sophie Wall), The Grid (Emily Tuthill) et Bramwell (Eleanor Bramwell).

Ce n’est pas que la télévision, car elle est également largement connue pour avoir joué Evie Wilcox dans le film Howards End de 1992 avec Helena Bonham Carter et Anthony Hopkins.

Sa filmographie comprend également Love & Friendship de 2016 (Lady DeCourcy), I’ll Be There (Rebecca Edmonds) et Moonlight (Mother).

Quant à son tout premier rôle, celui-ci est apparu dans un épisode de Tales of the Unxpected (elle jouait Violette Charbonneau) en 1988, selon IMDb. Il s’agit d’une adaptation d’une série télévisée d’histoires courtes suspensives de l’auteur bien-aimé Roald Dahl.

Quelle est la prochaine étape pour Jemma Redgrave?

C’est la grande question!

Pour le moment, le seul projet à venir dans lequel elle est répertoriée pour apparaître sur IMDb est Demon. Il s’agit d’une comédie dramatique actuellement en post-production qui suit le personnage central de Ralph (Ryan Walker-Edwards), qui se dirige de Londres vers un motel où il est fait pour affronter les préjugés de la société moderne sous de nombreuses formes.

Cela semble définitivement intrigant et marquera le premier long métrage de George Louis Bartlett, qui a dirigé des courts métrages comme Expulsion et Dreamland.

Jemma jouera le rôle mystérieux de Bank Manager.

En attendant, nous espérons que vous apprécierez pleinement Grantchester!

Dans d’autres nouvelles, Uncut Gems est-il basé sur une histoire vraie?