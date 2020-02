Rencontrez la star de Ragnorak Emma Bones – Instagram, âge et rôles précédents de l’actrice norvégienne – HITC

Ragnarok de Netflix est rempli de nombreux acteurs norvégiens, dont l’actrice Gry Emma Bones.

Alors que Netflix est évidemment mieux connu pour ses séries dramatiques à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, ces dernières années ont vu le géant du streaming devoir s’adapter à un marché toujours plus concurrentiel.

En conséquence, nous avons assisté à une vague de nouvelles séries documentaires et de films et séries télévisées internationaux.

La dernière de ces séries télévisées internationales est la création norvégienne Ragnarok, qui non seulement captive le public avec son scénario captivant, mais nous présente également un tout nouveau casting d’acteurs relativement inconnus.

L’un de ces nouveaux talents d’actrice est la comédienne de 20 ans Emma Bones.

L’histoire de Ragnarok

Ragnarok de Netflix, à ne pas confondre avec Thor de Marvel: Ragnarok, est une série dramatique norvégienne, dirigée par la société de production danoise SAM, qui suit un groupe d’adolescents d’âge scolaire alors que leur petite ville, Edda, est assaillie par la pollution, la fonte des glaciers et météo imprévisible.

Seule une force surhumaine, un garçon socialement maladroit du nom de Magne qui a les pouvoirs de Thor lui-même, peut arrêter la fin des jours à venir et protéger la ville de Ragnarok.

Rencontrez l’actrice Gry Emma Bones

Ragnarok de Netflix est centré principalement autour d’un groupe d’adolescents à l’école secondaire Edda.

Un de ce groupe et un intérêt amoureux de Magne est Gry Isunget qui est joué par l’actrice norvégienne Emma Bones qui, à seulement 20 ans, ne fait que commencer sa carrière d’actrice.

Après avoir fait ses débuts d’actrice en 2018, Ragnarok est le troisième et plus grand rôle d’Emma à ce jour.

Loin d’agir, Emma Bones est également très active sur le site de médias sociaux Instagram où elle compte plus de 17 000 abonnés au moment de la rédaction.

Dans quoi d’autre Emma Bones était-elle?

Comme mentionné, l’apparition d’Emma Bones dans Ragnarok n’est que son troisième rôle d’acteur.

Ses débuts ont eu lieu en 2018 avec une apparition dans la série télévisée norvégienne Home Ground (Heimebane) où elle a joué le rôle de Camilla Mikkelsen dans 18 épisodes selon IMDb.

Suite à cela, en 2019, Emma est apparue dans le court métrage d’horreur Satans Barn avant que le plus grand rôle de sa carrière ne se présente sous la forme de Ragnarok de Netflix.

Ragnarok est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 31 janvier.

