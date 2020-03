Rencontrez le «Cruel Peter» horrible et méchant dans cette bande-annonce exclusive

Verticale Divertissement a partagé avec Bloody un premier aperçu exclusif de l’art et de la bande-annonce officielle de Cruel Peter, décrit comme un «film d’horreur choquant» par un duo italien Ascanio Malgarini et Christian Bisceglia.

Vendue dans les salles limitées et les plates-formes VOD vendredi, 13 mars, le film marque la première incursion de longs métrages pour la société italienne d’effets visuels et spéciaux, Makinarium, mieux connue pour ses contributions sur des titres tels que Tomb Raider, Zoolander 2 et Ben Hur.

Dans Cruel Peter…

«C’est Noël 1908 à Messine, l’une des villes marchandes les plus riches de la Méditerranée. Peter, le fils de 13 ans d’une riche famille anglaise est connu pour sa cruauté envers les enfants, les animaux et les domestiques. Une nuit, il est pris en embuscade et se réveille dans un cercueil souterrain dans le cimetière gothique de la ville, enterré en représailles de son insensibilité par un garçon de la succession de sa mère. Lorsqu’un puissant tremblement de terre fait tomber Messine au sol, Peter est pris au piège et ses allées et venues sont oubliées. Jusqu’à un siècle plus tard, un archéologue anglais et sa fille arrivent dans la ville. »