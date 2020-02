Rencontrez le double officier de Jennifer Lopez, même pas Marc Anthony ne les différencierait!

Dans le cadre de la présentation du Super Bowl, le doublé de Jlo donne beaucoup à dire.

2 février 2020

Ce dimanche est très spécial dans la vie de Jennifer Lopez, et c’est qu’après plus de 20 ans de carrière artistique, “la diva du Bronx” réalise le rêve de chanter à la mi-temps du Super Bowl et le fera avec le grand chanteur colombien Shakira.

Être dans le collimateur de tous les médias, Jlo Ce n’est pas le seul qui a retenu l’attention de tous, tout comme son double international Connie Pena, une fille californienne de parents latinos qui a laissé tout le monde surpris par son bon travail de copieur.

Dans le cadre de l’événement tant attendu, Connie a rejoint le double colombien de Shakira: Shakibecca (Rebeca Maiellano), pour imiter l’interprète de «Jenny from the Block».

La jeune Connie a non seulement une ressemblance incroyable avec le visage mais aussi avec le corps … L’imitation a atteint des niveaux si élevés qu’ils ont même des vidéos de chant.

Les deux, comme des millions de personnes dans le monde, attendent avec impatience la présentation. Pendant ce temps, deux fois plus Jlo Il en profite également pour montrer son talent. Une déesse!

