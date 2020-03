Rencontrez le génie comique fou qui a enseigné à presque tous les comédiens que vous aimez [SXSW] /Film

Vous ne connaissez peut-être pas le nom Del Close, mais vous connaissez sans aucun doute les comédiens qu’il a enseignés. Dan Aykroyd, John Belushi, Tina Fey, Amy Poehler, Stephen Colbert, Rachel Dratch, Mike Myers, Gilda Radner, Bob Odenkirk, Amy Sedaris, Chris Farley et bien d’autres ont tous reçu une formation de comédie improvisée de Del Close, mais d’une manière plutôt non conventionnelle .

Pour les fous seulement est un nouveau documentaire qui raconte la vie de Del Close au cours du processus de création d’un titre de DC Comics appelé Terre en friche, une série d’anthologie d’horreur qui a pris des repères de la vie de Close, mais les a exagérés dans des histoires terrifiantes et surréalistes. Mais peut-être plus important encore, il suit son ambition sans fin de transformer l’improvisation longue en une forme d’art non seulement accessible au public, mais qui pourrait également être enseignée à des générations de comédiens. Oh, et vous devriez probablement savoir que Del Close est absolument fou, et tous ceux qui l’ont connu le confirment ici.

Réalisateur Heather Ross utilise un mélange d’images d’archives, de têtes parlantes, de reconstitutions dramatiques (ou plutôt comiques), de panneaux comiques et d’animation pour raconter l’histoire de Del Close. Le résultat est un documentaire divertissant, perspicace, fascinant et vraiment unique qui met en lumière l’homme que de nombreux comédiens considéraient comme la personnification de ce que la comédie pouvait être au-delà du simple fait de rire. C’est une chronique de sa vie qui contient des verrues et qui comprenait l’alcoolisme, la consommation occasionnelle de drogues, les explosions de colère, les affrontements créatifs, la pratique de la sorcellerie, et bien plus encore.

Le documentaire remonte aux premières années de la vie de Del, qui comprenait (apparemment) l’expérience horrible de voir son père se suicider. Il a demandé à un enfant de 8 ans de lui apporter un verre d’eau qu’il avait laissé sur le comptoir. Mais après avoir bu de l’eau, Del savait que quelque chose n’allait pas. Son père a commencé à convulser et est mort sous ses yeux. Ce n’était pas de l’eau. C’était de l’acide de batterie. C’est un début sombre pour un homme qui influencerait d’innombrables comédiens qui nous apportent tant de joie. Mais cela vous donne un aperçu de la raison pour laquelle Del Close était comme il était, surtout quand vous découvrez que cette histoire qu’il semblait raconter à tout le monde pourrait même ne pas être vraie.

For Madmen Only nous fait découvrir l’origine de la carrière comique de Del, qui a commencé avec la création de la toute première troupe d’improvisation à St. Louis, connue sous le nom de The Compass Players. Il se trouve que le groupe de quatre personnes comprenait les futurs cinéastes Mike Nichols et Elaine May, qui ont commencé leur carrière en duo comique. Il semblerait que Del Close a déclenché une romance avec Elaine May alors que le groupe a trouvé le succès dans ce nouveau type de vitrine de comédie. Mais lorsque Nichols et May sont allés à New York dans le but de conclure un accord de boîte de nuit pour The Compass Players, ce n’était que pour le duo, laissant Del dans le vent et sans direction.

Le documentaire suit Del alors qu’il tente de se remettre de cette trahison et de construire sa propre carrière de comédien avec un nouveau type de comédie d’improvisation. C’est une approche longue et fluide de la narration, qui ne nécessite pas nécessairement la présence de quelque chose de drôle. Cette version de l’improvisation s’appellerait Harold, et c’était une obsession de Del’s qui créait des clivages entre lui et ceux qui voulaient juste qu’il crée un spectacle drôle qui avait des fesses sur des sièges de théâtre. Mais Del pensait que l’improvisation pouvait être bien plus que cela.

Nous voyageons avec Del alors qu’il saute dans divers théâtres après que ses collaborateurs se lassent de ses bouffonneries excentriques, y compris les emplacements de Chicago et de Toronto de Second City, sans oublier Improv Olympic, qu’il a cofondé avec Charna Halpern, un endroit où son improvisation les aspirations ont finalement trouvé une base solide. Comedy coinessieurs bavera sur les images d’archives de Del enseignant Harold improv, ainsi que des images de certains des plus grands comédiens susmentionnés faisant leur premier travail sur ces scènes. Certains de leurs points de vue sur les enseignements de Del ainsi que le temps qu’ils ont partagé avec Del sont fournis dans des interviews plus anciennes, bien que j’aurais souhaité que certains de ces visages célèbres se soient assis pour fournir de nouveaux éléments.

Dans le même temps, un peu comme Harold improv lui-même, ce documentaire se distingue de la formule documentaire habituelle d’innombrables têtes parlantes en utilisant l’art de la bande dessinée de Wasteland pour créer des liens entre cette bande dessinée autobiographique fantastique et la vie réelle de Del. Les métaphores de la bande dessinée prennent vie car elles sont liées aux détails et aux idées de ceux qu’il a enseignés et qui le connaissaient le mieux. Un morceau particulier de la bande dessinée Del demande un reniflard comment il réussit un tel coup sans se brûler, auquel il répond: «Alors, comment ne pas se brûler? Non. Vous vous brûlez à chaque fois … vous ne comprenez pas? ” Del lui-même a même été un cracheur de feu pendant un certain temps, ce qui est un choix intéressant quand on pense à l’histoire du suicide de son père. Mais c’est ce genre de philosophie qui a clairement influencé une grande partie de la psyché de Del, et les panneaux comiques tout au long du film offrent certains des meilleurs aperçus de la façon dont Del a vu sa vie folle.

Un peu moins perspicace sont des interludes dramatisés mettant en vedette James Urbaniak jouer Del Close comme il travaille avec l’éditeur Mike Gold (Matt Walsh) et l’écrivain John Ostrander (Josh Fadem) sur la bande dessinée Wasteland. Bien que tout ce qu’Urbaniak jaillit lorsque Del provient des enregistrements archivés de réunions créatives lors de l’écriture de cette bande dessinée, il n’est pas aussi percutant que les interviews et la bande dessinée elle-même. Cependant, ils offrent des morceaux de comédie intéressants avec d’autres parties de bits jouées par des goûts de Lauren Lapkus, Patton Oswalt et Paul Scheer. Chose intéressante, ces séquences se déroulent comme un fil conducteur que vous pourriez trouver dans une adaptation Harold de la vie de Del Close, qui peut très bien être intentionnelle.

La chose la plus captivante à propos de For Madmen Only est que tant de perspicacités viennent de Del lui-même à travers la bande dessinée semi-autobiographique au centre. C’est principalement parce que Del n’est pas l’objectif le plus fiable pour voir sa vie. En fait, au fur et à mesure que le documentaire se déroule, vous commencez à réaliser que la vie entière de Del est essentiellement un grand spectacle Harold, alors qu’il avance dans sa carrière sans trop de rimes ou de raison. Mais d’une manière ou d’une autre, tout cela a du sens à la fin une fois que Del a finalement établi l’improvisation longue comme un art de la performance légitime.

For Madmen Only offre un aperçu incroyable de l’épine dorsale de la comédie telle que nous la connaissons aujourd’hui. C’est un truc de nerd profond et de comédie, mais il est présenté dans un package extrêmement accessible grâce à la directrice de la mise au point Heather Ross apporte à la folie qui était la vie de Del. Les fans de comédie générale en apprendront beaucoup sur l’homme qui a fait la carrière de ceux qui se sont fait des dents lors de Saturday Night Live, Second City, Improv Olympic, etc. Les nerds de la comédie auront un aperçu encore plus approfondi de Del Close et de sa passion sans fin pour l’improvisation. Et Del obtient enfin ce qu’il semblait avoir toujours voulu: être la star de la série.

/ Classement du film: 8 sur 10

Sidenote: Il y aura bientôt plus à apprendre sur Del Close car il y a un film en cours appelé Del & Charna de l’écrivain de Pitch Perfect et directeur de Blockers Kay Cannon.

