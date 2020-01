Rencontrez le guide pour trouver votre chapeau idéal, vous tomberez amoureux de lui!

Les chapeaux, à tout moment de l’année, nous permettent de nous montrer divins et à la mode. Voici quelques étapes simples pour trouver votre «âme sœur des chapeaux».

30 janvier 2020

Les chapeaux Ils sont un accessoire indispensable à toute saison de l’année: en été, pour nous couvrir du soleil et en hiver, pour la mode.

Pour ce faire, vous devez savoir le choisir et le combiner, sans aucun doute. Voici quelques conseils à garder à l’esprit lors de l’achat d’un. Allons-y!

Tout d’abord, vous devez prendre en compte la taille de votre visage: si c’est le cas, choisissez un chapeau qui a des lignes douces comme le béret et s’il est rond, plus de structures comme les borsalinos.

Maintenant, s’il est allongé, les chapeaux à larges bords tels que les aumôniers et les chapeaux à bords moyens sont tombés sur le devant comme des borsalinos pour les visages en forme de cœur. Enfin, si vous l’avez ovale … n’importe qui car ils vous vont tous bien!

Deuxièmement, vous devez être prudent et compter votre taille. Les bords larges rendent une personne plus courte et la tasse surélevée vous fait paraître plus grand. Par conséquent, vous devez les choisir à l’envers.

Troisièmement, choisissez selon vos goûts et montrez votre personnalité. Vous pouvez voir un style bohème, étudiant, vintage, etc. Il y a des milliers de possibilités!

Quatrièmement, votre coiffure est également importante pour l’écrire. Avec cheveux longs, béret, fedora, chapelain et chapeau melon; cheveux courts, cloche, pamela, breton, chapeau à bords roulés, chapelain et certains types de casquettes; et avec les cheveux d’épaule, la cloche, tout chapeau à large bord, le fedora, la casquette, le canotier et le chapeau melon. Si vous avez une frange: chapeau à bascule ou à large bord.

Rappelez-vous la période de l’année, celles de la paille pour l’été, celles de la laine pour l’hiver! Êtes-vous prêt à partir à la recherche de votre chapeau idéal?