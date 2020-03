Rencontrez les acteurs de la BBC Hugo Speer, Sharon Small et Bailey Patrick – HITC

La première saison de London Kills a été diffusée sur BBC One cette semaine.

Le Beeb a acquis l’émission d’Acorn TV pour faire partie de son programme de jour après des critiques apparemment favorables.

Le producteur exécutif de l’émission est Paul Marquess, qui a travaillé sur environ 600 épisodes combinés de Hollyoaks et de The Bill avant sa commande par Acorn.

London Kills décrit par ses nouveaux hôtes comme une “série dramatique suivant les détectives d’une équipe d’enquête d’élite sur les meurtres” dans la capitale anglaise.

Et les téléspectateurs sont tenus de reconnaître certains de ses acteurs.

Nous en avons sélectionné quelques-uns des plus notables ci-dessous.

Qui fait partie du casting de London Kills?

Londres tue les stars Hugo Speer (Guy [the well-endowed one] dans The Full Monty) en tant que DI David Bradford et Sharon Small (Sergent Barbara Havers dans The Inspector Lynley Mysteries) en tant que DS Vivienne Cole, avec une paire d’acteurs qui ont déjà joué des rôles liés à la police; Bailey Patrick (officier SO15 dans The Bodyguard) en tant que DC Rob Brady et Tori Allen-Martin (Sandra Rayworth in Unforgotten) en tant que TDC Billie Fitzgerald.

Vous pouvez également reconnaître Laura Aikman (Sonia dans le spécial Gavin & Stacey Christmas 2019) comme Leanne Ponting, Saffron Hocking (Lauryn in Top Boy) comme Eleanor Kemp, Dean Andrews (Will Taylor in Emmerdale) comme Jacob Holt, Glynis Barber (Glenda Mitchell dans Eastenders) comme Kirsten Pryce, Neal Barry (le barman qui sert Will ses pintes de Stella dans The Inbetweeners) comme Dean Casey et Bianca Hendrickse-Spendlove (Texas Longford in Hollyoaks) comme Olivia Jarvis – bien qu’aucun d’entre eux n’apparaisse dans plus de deux épisodes.

Comment regarder London Kills sur la BBC

Vous pouvez voir London Kills sur BBC One tous les après-midi de la semaine jusqu’au vendredi 3 avril. Chaque épisode est projeté dans l’ordre et dure 45 minutes et commence à 14 h 15, à l’exception de ce jeudi, qui est retardé d’une demi-heure.

L’émission est répétée à divers moments par la suite et peut être consultée en rattrapage, via le BBC iPlayer.

Y a-t-il une saison 3 de London Kills?

Il n’y a pas encore d’annonce quant à savoir si une troisième saison de London Kills est en préparation, encore moins quand elle pourrait être publiée.

