Rencontrez les acteurs de la trigonométrie – Gary Carr, Ariane Labed et Thalissa Teixeira! – HITC

La trigonométrie se dirige vers la BBC Two en mars, mais qui devrait jouer?

La BBC a toujours su mettre en scène des drames comiques charmants et passionnants.

En 2020, nous sommes sur le point d’obtenir l’une des séries les plus intéressantes depuis longtemps sous la forme de trigonométrie.

Non seulement la série présente une prémisse qui crée une perspective vraiment fascinante, mais le casting d’acteurs qui sont prêts à donner vie au spectacle est également superbe.

Mais qui va jouer dans la trigonométrie?

Trigonométrie sur BBC Two

La trigonométrie raconte l’histoire de Kieran et Gemma. Deux résidents de Londres en difficulté financière.

Pour aider à payer leur modeste maison, ils accueillent un troisième colocataire, Ray.

Ce qui suit est une relation à trois qui ne ressemble à aucune autre que nous ayons vue à la télévision auparavant.

La série de huit épisodes débute avec une double facture le dimanche 15 mars à 22 heures sur BBC Two.

Qui est dans le casting?

Alors que la trigonométrie présente une multitude de personnages, la série de huit épisodes comprend trois personnages principaux en tant que trio central de la série.

Le casting principal:

Les autres acteurs incluent:

Anne Consigny comme Mathilde

Rebecca Humphries comme Caroline

Isabella Laughland en tant que Moira

Ambreen Razia comme Naima

Gary Carr

Gary Carr endosse le rôle de Kieran.

Les fans de télévision le connaîtront mieux des autres séries de la BBC telles que Death in Paradise et Bluestone 42 ainsi que Downton Abbey d’ITV, tandis que les cinéphiles ont peut-être également vu Carr dans 21 Bridges et Bolden.

Thalissa Teixeira

Jouer à Gemma est Thalissa Teixeira.

Elle n’a que 12 rôles à son nom selon IMDb mais revendique des apparitions dans les goûts des mousquetaires ainsi que Fast and Furious: Hobbs et Shaw.

Ariane Labed

Enfin, Ariane Labed endosse le rôle de nouvelle colocataire Ray.

L’actrice grecque est active dans l’industrie depuis 2010 et possède des crédits d’acteur tels que l’adaptation cinématographique d’Assassin’s Creed, Black Mirror ainsi que le film mystère The Souvenir.

La trigonométrie débute sur BBC Two avec une double facture à 22h le dimanche 15 mars.

