Rencontrez les acteurs du jeu des victimes – Joseph Wang, la star de Netflix, Tiffany Hsu, Ruby Lin – HITC

Le dernier ajout de Netflix au genre thriller, The Victims’s Game, est une série policière pleine de suspense qui présente deux des meilleurs acteurs taïwanais, mais qui sont-ils?

Le drame policier produit à Taïwan raconte l’histoire d’un détective médico-légal atteint du syndrome d’Asperger qui fait équipe avec un journaliste d’investigation lorsqu’il apprend que sa propre fille pourrait être liée à une série de meurtres macabres.

Ces deux personnages sont des opposés polaires, un membre de la loi socialement exclu et une journaliste ambitieuse dépassée par le stress de son travail.

Ensemble, les acteurs principaux volent la série et créent une relation familière mais passionnante qui ne fait qu’ajouter à une histoire palpitante de tueur en série.

Rencontrez les acteurs du jeu des victimes



Joseph Wang comme Fang Yi-jen

Tiffany Hsu comme Hsu Hai-yin

Jason Wang comme Zhao Cheng-kuan

Ruby Lin comme Li Ya-jun

Joseph Hsia comme Xia Jing-ting



Rivière Huang comme You Cheng-hao

Rexen Cheng comme Zhuang Bing-yao

Chen Chia-kuei comme Zhang Cong-jian



Joseph Chang en tant que Fang Yi-jen

Joseph Chang est un acteur taïwanais bien connu qui a figuré dans plus de 30 films, 20 émissions de télévision et 24 vidéoclips depuis ses débuts professionnels en 2001.

Âgé de 36 ans, il est surtout connu pour son interprétation de Yu Shou-heng dans Eternal Summer, un spectacle acclamé par la critique, une performance qui lui a valu deux nominations aux Golden Horse Awards pour le «meilleur second rôle» et le «meilleur nouvel interprète». Il a également été nominé pour le prix du «meilleur acteur» en 2012 pour son rôle dans Girlfriend, Boyfriend.

C’est la deuxième fois que Chang apparaît dans une série originale de Netflix, après avoir interprété le rôle principal de la série populaire de jailbreak de 2019, Nowhere Man.

Dans The Victims’s Game, Chang incarne Fang Yi-jen, un détective médico-légal atteint du syndrome d’Asperger qui ne comprend pas les relations interpersonnelles et se concentre uniquement sur sa profession.

Tiffany Hsu en tant que Hsu Hai-yin

Tiffany Hsu, nom mandarin Hsu Wei-ning, est une mannequin et une actrice italo-taïwanaise populaire qui est apparue dans une variété de films et d’émissions de télévision au cours des deux dernières décennies.

Hsu est surtout connue pour son rôle dans The Way We Were en tant que Zheng Rui Rui, qui lui a valu le Golden Bell Award de la «Meilleure actrice dans un second rôle». Elle a également été nominée pour le prix de la meilleure actrice principale en 2016 pour son interprétation de Yi Chun dans le populaire film d’horreur taïwanais The Tag Along.

Dans The Victims’s Game, l’homme de 35 ans incarne Hsu Hai-yin, un journaliste d’investigation qui rejoint l’enquêteur judiciaire dans la recherche de sa fille.

Les huit épisodes de la première saison de The Victims’s Game seront disponibles le 30 avril uniquement sur Netflix.

