Rencontrez les équipes de course de bateaux en compétition dans le choc des canaux – HITC

Sport Relief 2020 est à nos portes, ce qui signifie que la course de bateaux Clash of the Channels est de retour!

L’une des rares choses qui fait de la Grande-Bretagne un pays vraiment formidable de nos jours est à quel point la population s’implique dans des événements caritatifs tels que Children in Need, Comic Relief et Sport Relief.

La générosité des gens ordinaires ne manque jamais d’étonner, mais ce qui est certainement utile, c’est le fait que les célébrités participent également à l’acte.

Sport Relief est le prochain grand événement caritatif au Royaume-Uni et bien que ce soit le grand public qui donne son argent durement gagné, ce sont des visages bien connus qui mettent leur corps et leur réputation en jeu dans un défi sportif pour persuader les gens d’aider une bonne cause.

Sport Relief 2020

L’édition 2020 de Sport Relief est déjà en cours avec des événements qui se dérouleront du 9 mars au programme télévisé Sport Relief du vendredi 13 mars.

Encore une fois en 2020, des célébrités de tous les horizons participent à l’acte et participent à une variété d’événements caritatifs.

D’une spéciale Line of Duty à un triathlon couvrant le désert du Namib, les célébrités ne manquent pas pour aider à collecter des fonds pour la charité.

Course de bateaux Clash of the Channels

En 2018, Sport Relief a inauguré le premier Clash of the Channels, une course de bateaux, similaire à Oxford v Cambridge, où des équipes de chaînes de télévision s’affrontent dans une course d’aviron pas comme les autres.

L’événement original en 2018 a vu la BBC rivaliser avec ITV et maintenant, en 2020, la gamme a été élargie pour inclure des noms notables de Channel 4 et de Sky.

Dans l’équipe BBC: Louise Minchin, Steve Backshall, Maya Jama, Michael Stevenson, Jay Blades et Rachel Parris.

Dans l’équipe ITV: Matt Evers, Colson Smith, Isabel Hodgins, Dr Ranj Singh, Andrea Mclean et Romilly Weeks.

Sur Team Channel 4: Jamie Laing, Cathy Newman, Chelsee Healey, Amanda Byram, Tom Read Wilson et Ed Jackson.

Sur Team Sky, il y a: Dermot Murnaghan, Natalie Pinkham, Hayley McQueen, Lloyd Griffith, Nazaneen Ghaffar et Carl Froch.

Quand et où est la course de bateaux?

La course de bateaux Clash of the Channels est un événement qui a lieu avant le programme Sport Relief le 13 mars, mais la course elle-même sera présentée dans le cadre de la diffusion de la BBC.

Comme en 2018, Salford Quays, l’emplacement de Media City, accueillera à nouveau le Clash of the Channels en 2020.

Pour regarder la course, syntonisez Sport Relief sur BBC One à 19 h.

