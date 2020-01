Rencontrez les pop stars de l’épisode sur le thème de la Saint-Valentin “Into the Dark” [Gallery]

Le mois prochain, la série d’anthologies sur le thème des fêtes de Blumhouse et Hulu “Dans le noir” célèbre à nouveau la Saint-Valentin avec Maggie Levin«S Ma Valentine. Bloody a une poignée de nouvelles images pour accompagner la bande-annonce précédemment partagée.

Dans le film, qui n’est pas lié mais qui ressemble aux drames de la vie réelle entre les chanteurs Poppy et Mars Argo, et le producteur Titanic Sinclair, «Une chanteuse pop dont les chansons et l’identité artistique ont été volées par son ex-petit ami / manager et collées sans vergogne sur sa nouvelle petite amie / protégé. Enfermés ensemble dans une petite salle de concert après les heures, ils affrontent tous les trois les abus émotionnels du passé… jusqu’à ce que les choses deviennent violentes. »

My Valentine stars Britt Baron (“Lueur”), Anna Lore (“Patrouille du destin”), Benoît Samuel (“Gotham”) et Anna Akana (Laissez-le neiger).

Duo sinistre et docteur étrange Scott Derrickson et C. Robert Cargill exécutif a produit le film.

Donnez votre cœur à My Valentine sur 7 février 2020.